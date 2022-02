Barù Gaetani/ Tra il lutto per la morte della nonna, il corteggiamento di Jessica e il “sogno” Delia Duran…

La settimana trascorsa da Gherardo “Barù” Gaetani è stata tranquilla: per il nipote di Costantino Della Gherardesca gli ultimi giorni sono stati all’insegna delle conoscenze, degli approfondimenti nelle amicizie, anche nelle ultime nomination il suo nome non è uscito da parte di nessun concorrente garantendogli un altro periodo di serenità e di amalgama nelle dinamiche del gruppo della casa del Grande Fratello VIP edizione 2021.

Una novità è però palesemente fonte di curiosità e interesse da parte del conduttore Alfonso Signorini, del pubblico di casa e degli opinionisti in studio: il rapporto che si sta approfondendo tra Barù e Jessica Hailé Selassié, diciamo due sangue blu della casa che stanno conoscendosi e apprezzandosi sui quale questa sera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, Signorini indagherà.

Barù e Jessica Selassiè: solo amici?

Cosa è successo tra Barù e Jessica Selassiè nelle ultime ore? Barù ama parlare di Jessica e dichiarare il suo interesse ad altri concorrenti.

É successo quindi che, durante un momento di apertura con Manila Nazzaro, Gherardo “Barù” Gaetani ha dichiarato, con grande sorpresa manifestatasi immediatamente sul web, nei commenti social, di non essere interessato alla principessina d’origini etiopi. Davvero la dichiarazione espressa a Manila ha colto tutti di sorpresa.

Tutto è successo quando Manila Nazzaro e Gherardo “Barù” Gaetani hanno deciso di non unirsi al resto del gruppo per la cena sulla Nave dell’Amore, rimanendo quindi soli con la possibilità di aprirsi uno all’altra e così è successo.”Lascio una serata a Jessica“, ha dichiarato Barù, sperando che in questo modo la Selassié possa spostare le sue attenzioni su altri ragazzi della casa. “Lei ci scherza“, ha replicato la bella ex Miss Italia. Il pubblico, nel frattempo, continua a sperare in una storia d’amore tra i due e, questa sera, il nipote di Costantino Della Gherardesca sarà chiamato ad esprimersi chiaramente.

Barù e il dolore silenzioso per la morte della nonna

Oltre a dover gestire l’interesse di Jessica Selassiè nei suoi confronti, Barù, negli ultimi giorni, ha dovuto affrontare un momento delicato. In confessionale ha ricevuto la notizia della morte della nonna. Un dolore enorme per Barù che ha sempre parlato del suo legame con le donne della sua famiglia. Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha scelto di condividere il proprio dolore solo con poche persone.

Barù si è, infatti, confidato con Soleil Sorge, Davide Silvestri e Kabir Bedi. La notizia, poi, è stata appresa anche da Jessica, ma non si sa se sia stato lo stesso Barù a raccontarglielo o la Selassiè l’abbia appreso da un altro coinquilino.

