Barù Gaetani tradisce Jessica Selassiè/ “La mia alleanza è con Soleil, Giucas e…”

Barù Gaetani fa strategia assieme a Davide Silvestri. Il nipote di Costantino Della Gherardesca si è intrattenuto a notte fonda dopo la puntata con Silvestri e ha esposto la sua tattica. Barù vorrebbe escludere Jessica Selassiè e stringere un patto assieme a Davide, Soleil e Giucas Casella: “La mia alleanza è con te, maghetto e Sole”. Davide Silvestri lo guarda con ammirazione e gli dice: “Sei il numero uno”. Davide Silvestri poi sposta il discorso su Soleil ed esprime un giudizio su di lei: “Ha due p***e anche se a volte mi sta anche cui coglioni”. Barù condivide la posizione di Davide Silvestri che su Soleil esclama: “E’ folle”. Sui social in pochi minuti sono piovute critiche sul comportamento di Barù. In molti lo hanno accusato di aver usato Jessica Selassiè per arrivare in finale. In effetti è strano che Barù abbia escluso proprio Jessica dalla sua strategia di gioco considerando che ha dimostrato di avere una particolare simpatia nei suoi confronti.

Un utente sottolinea: “Questo è colui che difendete a spada tratta e che volete accanto a Jessica anche mettendola contro la sorella…ecco questo vi meritate! Sapendo che la sta solo usando per arrivare in finale per poi mollarla definitivamente. Ora magari pensateci su prima di sparlare dietro ad un rapporto tra sorelle che per quanto incasinato durerà tutta la vita, a favore di un finto amore”. Barù sta deludendo i fan del reality che pensavano potesse stringere un’alleanza con Jessica e non con Soleil: “Sei stato deludente. Avresti dovuto mettere al primo posto Jessica, che è colei che hai detto più volte di volere bene e perché è l unica che ti guarda con occhi a cuoricino. Ti vuole bene veramente. Sarà una grande delusione per lei vedere questo video”.

Barù Gaetani ha discusso in modo acceso con Lulù Selassiè nella casa del Grande Fratello Vip. Barù aveva notato che qualcuno aveva tolto i panni dall’asciugatrice nonostante fossero umidi. A quel punto Barù si è infuriato con Lulù: “Non c’è discorso, dì scusa e basta. Non hai rispetto per le robe degli altri”. Barù si è sentito mancare di rispetto da parte della principessa che si è sempre lamentata per le mancanze degli altri nei suoi confronti. Ricordiamo ancora quando si accorse che mancava il latte che qualcuno aveva consumato al suo posto. Lulù a quel punto è intervenuta anche se si aspettava che Jessica potesse prendere le sue parti: “Tanto te non parli mai, devi fare la leccona, devi stargli appresso a leccargli il c**o, nemmeno difendi tua sorella”.

Jessica però ha preferito non mettersi in mezzo per non provocare reazioni in Barù. A dire della principessa, Barù si sarebbe mostrato distaccato da lei: “Già un po’ sfugge, non so perché. Da domenica che abbiamo dormito insieme, non è più tornato. Mi dispiace perché ci sto in mezzo”. Dopo la puntata di ieri sera però Barù ha avuto un atteggiamento diverso nei confronti di Lulù e l’ha trattenuta dal suo folle proposito di uscire dalla casa. Lulù aveva accusato Davide di essere una persona falsa ma Barù ha provato a farla ragionare facendole capire che stava sbagliando ad accusarlo così.



