Barù Gaetani vincitore Grande Fratello Vip? Ecco perché!/ Non è solo Jessica ma…

Barù Gaetani, vittoria al Grande Fratello Vip al fotofinish?

Barù Gaetani è entrato in corsa nella casa del Grande Fratello Vip. La sua vittoria è difficile ma non impossibile. La scorsa puntata ha battuto facilmente col 61% Sophie Codegoni nella votazione per il quarto finalista, anche per via dei consensi dei cosiddetti Jerù, i fan della “non-coppia” che il concorrente forma con Jessica Selassié. Per Barù non era il primo reality a cui partecipava. Aveva infatti preso parte a Costantino Della Gherardesca a “Pechino Express”. Barù però era abituato alle dinamiche del reality e pertanto ci si è fiondato senza particolari problemi. Barù Gaetani si era mostrato all’inizio reticente nei confronti di determinate logiche. Aveva detto che gli autori del Grande Fratello Vip volevano metterlo in mezzo per fargli avere delle storie nella casa. Il concorrente si era lamentato più volte. Eppure poi anche lui è cascato nella rete.

Barù si è avvicinato a Jessica e in molti hanno sperato che tra i due le cose potessero andare bene. Jessica si è mostrata interessata a lui a differenza di Barù che a volte le ha fatto capire di provare qualcosa per poi tirarsi indietro. Nelle ultime settimane però Barù ha mostrato un lato sospetto. Ha dichiarato di volersi alleare con Davide e Giucas, escludendo proprio Jessica. Jessica è rimasta delusa dal suo comportamento e l’ha rimproverato di essersi presa gioco dei suoi sentimenti. I telespettatori non lo stanno risparmiando e probabilmente Barù pagherà caro proprio questo atteggiamento nei confronti di Jessica.

Barù Gaetani ha scelto il gioco. Non ha voluto far dominare il suo lato più intimo e ha cercato di nasconderlo sotto una corazza. Ricordiamo ancora il confronto con la sorella. Barù aveva dichiarato di non aver fatto alcun passo in avanti per conoscerla e di essere dispiaciuto. Si era mostrato commosso in quell’occasione ma rientrando nella casa del Grande Fratello Vip aveva polemizzato anche un po’. Barù aveva sottolineato: “Non mi piacciono queste cose qua”. Barù Gaetani non sopporta farsi vedere in lacrime. Lui deve mostrarsi per quello che è, un uomo che potrebbe avere tutte le donne ai suoi piedi ma che sceglie di giocare con quella sbagliata. Se avesse deciso di giocare con Delia o Nathaly Caldonazzo forse non gli sarebbe andata così male. Delia e Nathaly gli avrebbero dato corda. Con Jessica invece la corda si è spezzata e Barù ha fatto una pessima figura.

Quello che però ha salvato Barù Gaetani in questo percorso al Grande Fratello Vip è stata la sua ironia. Barù Gaetani con le sue parole ha saputo dire ciò che il pubblico pensava in quel momento. Ha bollato come soap opera quella tra Delia e Soleil Sorge e sui social sono comparse molte meme in suo favore. Barù è finito in quello stesso meccanismo da cui aveva voluto tirarsi fuori. Si è trovato incastrato e non è riuscito a tirarsene fuori. Anzi, lui stesso ne è stato complice.



