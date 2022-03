Barù Gaetani vittima di bullismo: “Me la cavavo sempre”/ La regia censura e…

Barù Gaetani è stato vittima di bullismo. Il nipote di Costantino Della Gherardesca si è confidato con Jessica Selassiè parlando di un capitolo delicato della sua vita. Barù ha ammesso di sentirsi privilegiato rispetto ad altre persone che venivano prese di mira. Lui riusciva a cavarsela, probabilmente anche per la sua stazza fisica. Infatti, a Jessica ha spiegato: “Come faccio a dire ‘brutto’, ero privilegiato, avevo tutto. Anche se ero vittima di bullismo ero grosso e me la cavavo sempre: sono scemo, non mi sono mai potuto lamentare. Stavo bene. C’era altra gente che stava molto peggio di me, sì. Riguarda la mia adolescenza e anche l’infanzia, sì. Poi da ogni cosa brutta nascono tante cose belle, quindi che cazz* devo dire? Non lo so, non lo so. Boh… non mi sembra il caso. Poi tutto bene, a parte le cose normali della vita”. Di fronte a questa scena però, è successo qualcosa di inaspettato.

Gf vip, chi è il quinto finalista Giucas e Jessica?/ Il web boccia...

La regia ha deciso di abbassare dapprima i microfoni e poi di cambiare inquadratura. Sui social è scoppiata la polemica. Alcuni utenti hanno fatto notare come quest’anno la regia abbia più volte censurato determinate scene senza un giustificato motivo: “La regia quest’anno è stata inqualificabile. La Casa più spiata, diretta h24 e poi censurano ogni 10 minuti”, ha scritto qualcuno. Jessica in quel momento ha stretto la mano a Barù Gaetani in segno di conforto, ma lui al solito si è mostrato distaccato. C’è chi infatti, notando la scena, ha sottolineato: “Poi fate vedere le mani, come se fosse un gesto romantico. Al solito è stata lei a prendergli la mano, lui fermo morto, lei dai che metteva in mostra le cosce. Finale? Lui è andato nel suo letto…. Buonanotte Jessica”.

Barù e Jessica a letto insieme/ Sguardi e complicità: ritorno di fiamma o strategia?

Barù Gaetani chiede scusa a Jessica Selassiè, ma lei…

Dopo la diretta di giovedì, il rapporto tra Barù Gaetani e Jessica Selassiè è diventato più complicato. Lo chef si è detto offeso per le dichiarazioni fatte dalla principessa e da altri concorrenti che l’hanno definito uno stratega. Nonostante Jessica abbia cercato di chiarire, spiegando che le clip mostrate in puntata erano relative ad uno sfogo, Barù Gaetani non ha voluto sentire ragioni. Jessica ha cercato un chiarimento: “Io sono fatta così. Analizza tutto quello che ti pare. Però anche nell’analizzare ed essere distaccato, perché sei distaccato e più freddo nei miei confronti…”. Barù Gaetani ha risposto con freddezza: “Hai detto delle cose che hanno offeso il mio essere. Certo che sono distaccato. Mi sembra normale…”.

Gf vip, Barù affossa Jessica "Deve fare la vittima"/ L'ultimatum della princess

Jessica Selassiè però ha anche tirato fuori le unghie e dopo che Barù Gaetani ha chiesto scusa per il suo comportamento la principessa ha spiegato quali erano stati i comportamenti che non gli erano piaciuti: “Non ti sono venuta appresso come un cagnolino per due mesi e mezzo”, ha sentenziato. Barù Gaetani si è detto dispiaciuto: “Mi sono sentito male e mi dispiace per come mi sono comportato”. A quanto pare tra i due sembra essersi uno spiraglio, ma solo fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip capiremo se questo qualcosa si trasformerà in amicizia o in altro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA