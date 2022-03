Barù Gaetani weekend ‘intimo’ con ex Gf vip/ Non è Jessica Sélassié, ma…

Grande fratello vip 6, Barù Gaetani in “esterna” con un ex coinquilino vip : non è la pretendente Jessica Sélassié

Può dirsi l’outsider del Grande fratello vip 6, Barù Gaetani, che -nonostante la mancata vittoria del reality di Canale 5 -ora si gode il successo mediatico dovuto in particolare al supporto del fandom, perlopiù composto dal team Jeru . Ovvero i fedeli supporter del binomio che lui forma con Jessica Sélassié, vincitrice del reality appena concluso. E, in queste ore, non a caso, Barù è al centro dell’attenzione mediatica per un suo avvistamento immortalato da Chi magazine, che lo ritrae nel mezzo di un’uscita nel milanese vissuto in “intimità”. Si tratta di un weekend che lo chef, ormai ex Grande fratello vip 6, ha condiviso nel capoluogo lombardo, Milano, insieme ad un ex coinquilino conosciuto nella Casa più spiata d’Italia. Di chi si tratta?

Non di certo di Jessica Sélassié, la vincitrice del Grande fratello vip 6, conclusosi il 14 marzo 2022.

Barù Gaetani esce con il secondo classificato al Grande fratello vip 6

Come emerge dalle immagini esclusive del weekend paparazzato di Barù Gaetani, lo chef ed ex Grande fratello vip si è intrattenuto con Davide Silvestri. Quest’ultimo è uno degli ormai ex coinquilini con cui lo chef ha condiviso il gioco della Casa nonché il secondo classificato al Grande fratello vip 6, vinto da Jessica Sélassié. L’ennesimo “sgambettata” di Barù a Jessica, la scelta del weekend condiviso con Davide e non con lei, dopo che la princess si è palesata, in tv, disposta ad un incontro post-Gf vip con lo chef dei suoi sogni. Insomma, i fan dei Jeru possono, almeno per il momento, solo spegnere la fiamma della speranza su un futuro tra lo chef e la princess. In molti speravano in un loro futuro di coppia, cosa che non è avvenuta a dispetto delle aspettative generali. Come da lui spiegato a Verissimo, Barù non ha intenzione -almeno non per il momento- di avviare una storia d’amore e nutre verso Jessica un sentimento di amicizia, motivo per cui la princess si vedrebbe ora costretta a gettarsi alle spalle il ricordo del nobiluomo che l’ha fatta capitolare nella Casa.

