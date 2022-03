Barù gay? Victoria Cabello “Ora parlo io del mio ex…”/ La sua ex fidanzata svela…

Grande fratello vip 6, Barù Gaetani è gay? Parla la sua ex fidanzata Victoria Cabello

Può dirsi ufficialmente l’outsider del Grande fratello vip 6, quando ormai mancano pochi giorni alla finale del reality, Barù Gaetani, che nella Casa- al di là dei tira e molla con Jessica Sélassié fino alla rottura con la princess di queste ore – non ha fatto mistero di sentirsi fluido in amore. Una rivelazione che desta scalpore nell’ultimo periodo e per cui in molti si chiedono se lo chef stia nascondendo la verità del suo orientamento sessuale, in vista di un possibile coming-out in futuro, e intanto su di lui ha voce in capitolo anche Victoria Cabello.

Quest’ultima, ormai risaputa ex dello chef della Casa, replica al chiacchiericcio sul conto di Barù – dicendosi testimone della “collaudata eterosessualità” di lui, e l’occasione della testimonianza è un’intervista concessa a La Repubblica. “Cosa direbbero i miei ex della mia esperienza a Pechino Express?- esordisce la showgirl ed ex di Barù, rispetto ai quesiti del giornale che l’ha intervistata- Maurizio Cattelan, che nella vita avrebbe voluto fare l’autore tv, mi vedrà come una performer che lancia messaggi dirompenti. Marco Balich, specialista del “ciao come sto” direbbe “brava” e poi userebbe la parola Pechino per parlarmi della sua prossima cerimonia olimpica”. Poi, Victoria Cabello conclude senza risparmiarsi sul chiacchieratissimo Barù Gaetani, che è in corsa per il posto di finalista al Grande fratello vip 6 insieme alla pretendente Jessica Sélassié: ” Andrea Rosso si gaserebbe per lo styling definendo il mood: unfuckable. E Barù, sulla cui ferma eterosessualità vorrei rassicurare tutti, si limiterebbe a: “Mi dicono che da quelle parti si mangi divinamente”.

Barù Gaetani chiude con Jessica Sélassié al Grande fratello vip 6? La svolta

Nel frattempo, Barù Gaetani non vive ore facili al Grande fratello vip 6, dove la pretendente Jessica Sèlassié annuncia in queste ore ai fan di aver rotto i rapporti con lo chef: “Non esistono più i Jeru”. Ma cosa si nasconde dietro la svolta della ormai ex coppia al Gf vip 6? La frequentazione intima tra i due gieffini vip sarebbe compromessa dal momento che Jessica taccia Barù di aver tramato alle sue spalle, chiedendo a Delia Duran come mai non l’abbia nominata alla 47esima diretta del Gf vip 6. Una mossa quest’ultima, quella di Barù, che Jessica considera un tradimento inferto ai suoi danni, tanto da voler chiudere ogni rapporto con lo chef.

Che sia giunta, realmente, la fine per i Jeru al Grande fratello vip? Staremo a vedere!



