Barù gela Jessica Selassiè “Sei fastidiosa come uno scarafaggio”/ Lei: “Perdi punti…”

Barù e Jessica Selassiè continuano a trascorrere diverso tempo insieme. Il loro legame sta diventando più forte rispetto agli inizi, ma tra i due non è ancora successo niente. Nessun bacio e nessun gesto d’affetto importante che faccia realmente pensare alla possibilità di una storia d’amore all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. Se Jessica ha deciso di giocare a carte scoperte ribadendo più volte il proprio interesse, Barù continua ad avere un atteggiamento più distaccato. Più sciolto rispetto agli inizi, il nipote di Costantino Della Gherardesca non si è ancora sbilanciato totalmente.

Jessica Selassiè delusa al GF Vip/ "Do attenzioni che non ricevo mai indietro"

Tra Barù e Jessica, tuttavia, non mancano frecciatine e battute come quella fatta da barù nelle scorse ore sotto lo sguardo attento di Manila Nazzaro. La battuta del nipote di Costantino Della Gherardesca ha prontamente provocato la reazione di Jessica che ha lanciato un avvertimento al coinquilino.

Barù e Jessica Selassiè, dal massaggio alle battute

Dal massaggio alle battute il passo è breve per Barù e Jessica Selassiè che alternano momenti più teneri ad altri più frizzanti in cui non mancano le prese in giro e le frecciatine. Ieri, così, mentre lavoravano al tele da male per un’attività del Grande Fratello Vip, Barù si è lasciato andare ad una battuta. “Sei un essere fastidioso come uno scarafaggio, te l’ha mai detto qualcuno?”, ha detto Barù con un sorriso. “Non me l’ha mai detto nessuno”, è stata la risposta di Jessica.

Jessica Selassie prima e dopo/ Come è cambiata da Riccanza al Grande Fratello Vip

“Sai quelle mosche che ti volano attorno”, ha aggiunto il nipote di Costantino Della Gherardesca. “Lo scarafaggio è un conto, le mosche sono un altro. Deciditi“, lo corregge Manila Nazzaro. “Tipo un moscerino che ti dà fastidio”, aggiunge Barù. “Continui a perdere punti“, conclude la principessa.

LEGGI ANCHE:

Barù, qual'è il significato del suo nome?/ "Una nuova specie, un alieno"

© RIPRODUZIONE RISERVATA