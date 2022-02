Barù hot al Gf vip: “Jessica ha la priorità, una delle donne in agenda”/ La polemica

Mentre si avvicina la finale del Grande fratello vip 6 in corso, è tempo di riflessioni e pensieri dettati dall’istinto in vista del futuro, per gli inquilini vip della Casa più spiata d’Italia. Come la confidenza hot a cui si lascia ora andare Barù Gaetani, uno tra i papabili candidati alla vittoria del reality. Nel dettaglio, senza filtri né altra forma di censura, il fascinoso chef fa sapere al resto dei concorrenti del gioco che dopo l’uscita di scena dalla Casa, complici gli effetti sortiti dall’astinenza rispetto ai rapporti carnali, vorrà dare la caccia a più donne e non farà sconti a nessuna per soddisfare i propri desideri, aprendo quindi ad una corte spietata al gentil sesso, senza reticenze. E la gieffina a lui più vicina, Jessica Selassié, non manca nella “pink-list” di fuoco. Il tutto, intanto, divide l’opinione dell’occhio pubblico, e non mancano critiche al veleno.

Barù, sogno erotico al Grande Fratello Vip/ "Ho sognato Soleil e…"

Grande fratello vip, Barù Gaetani e la confessione a luci rosse: cosa accade prima della finale

Il Grande fratello vip in corso volgerà al termine il prossimo 14 marzo 2022 su Canale 5, quando si terrà la finale del reality dei vipponi, e intanto non mancano colpi di scena e confessioni inaspettate. Come quella a luci rosse, a cui in queste ore si lascia andare Barù Gaetani, in un momento di relax condiviso con gli altri gieffini vip. In presenza anche della pretendente Jessica Selassié, mentre è disteso a torso nudo sul letto, lo chef dà quindi libero sfogo alle sue fantasie sessuali, in prospettiva di un’imminente uscita dalla Casa. Alludendo agli effetti dell’astinenza sessuale, testualmente lui dichiara: “Qui non si può dare…Io mi sfogherò… quando esco gliele do… dopo 70 giorni circa… ma anche con la prima che capita… devono tenermi al braccino…”.

Barù a letto con Jessica: Lulù scappa/ Carezze e coccole hot...

Le reazioni alla fantasia hot di Barù al Gf vip: Jessica Sélassié resta di sasso

Mentre Jessica Sélassié (che ora minaccia un’azione legale contro Nathalie Caldonazzo, ndr) appare visibilmente di sasso, mentre è all’ascolto delle parole osé spese da Barù in sua presenza, al Grande fratello vip, poi lo chef non risparmia neanche quest’ultima, nonché sua pretendente numero 1 nella Casa: “Jessica è ovvio che ha la priorità tra le donne, è una che ho messo in agenda, in calendario”. Parole che lascerebbero, quindi, pensare che lo chef non sia intenzionato ad avviare una storia d’amore seria, almeno non nell’immediato.

"Sophie e Jessica organizzano salvataggi"/ GF Vip, polemica: "Senza microfoni…"

Nel frattempo, l’opinione dell’occhio pubblico si divide sul conto dello chef, in merito alle sue fantasie osé appena trapelate e non si risparmiano critiche, che coinvolgono anche la princess Jessica: “È sempre la donna che decide se dire sì o no. I maschi parlano parlano, parlano…”; “Sch*fo, ma lei senza dignità”; “Che figuraccia”; “Senza dignità”; “Un poeta Barù”; “Grande Barù, sei vero”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gfvipvideo (@mondodelreality)





© RIPRODUZIONE RISERVATA