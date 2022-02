Barù, Jessica e Lulù: siparietto hot sul letto/ “Un uomo va costretto, ti piace essere legato?”

Subito dopo la diretta di ieri sera del Gf Vip 2021 i vipponi si sono ritrovati in camera, ed in particolare Barù, con Jessica e Lulù. Il food blogger era sdraiato, un po’ addormentato, con Jessica sopra di lui a cavalcioni. La chiacchierata si è fatta un po’ piccante quando Jessi ha chiesto a Barù (fra i due è noto il feeling), se gli piacesse essere legato: “Ti piace essere legato Barù?”. In stanza c’era anche Giucas Casella, e Lulù lo ha ammonito: “Vuoi parlare tu che hai legato una sotto la scala?”, e lui ha replicato: “Va be ma che c’è era un gioco”.

Manuel Bortuzzo a Lulù: "Ti proteggerò sempre"/ "Ci aspetta una vita di emozioni"

Poi Lulù, traendo ispirazione proprio da Giucas Casella, ha ricordato un suo motto “A Ovodda si mangia e si codda”, il detto di un paese sardo dove si mangia e poi si fa l’amore. Barù ha chiesto lumi: “A Ovodda… Cosa vuol dire?”, e Lulù ha appunto spiegato: “E’ un posto in Sardegna dell’amico di Giucas, di un assistente, c’è questo posto che si chiama Ovodda”. L’atmosfera si è un po’ scaldata, e Lulù, che ha sempre contestato alla sorella Jessica una certa “timidezza”, a quel punto si è avvicinata alla stessa, ha preso la coperta, ed ha cercato di fare una tenda con Jessi e appunto Barù sotto, già steso tra l’altro sul letto.

Barù: “Antonio Medugno ha fatto la pipì fuori dal water”/ “Ho le prove, lo nomino”

JESSICA, BARU’ E LULU’, SI RIDE E SI SCHERZA SUL LETTO: “NON MI SPOGLIARE…”

Prima però ha provato a toglierle i vestiti: “Non mi spogliare Lulù – ha replicato lei – devo rispettare tutte le volontà di Barù, i suoi sogni erotici su Dolores”, ma la fidanzata di Manuel Bortuzzo non ci sta: “Adesso basta Jessica, devi stare così (la copre tutta)”.

In tutto questo interviene Barù che da maniaco del pulito, commenta con una risata: “Adesso poi c’è il bagno pulito, era il mio sogno erotico”. Insomma, l’ennesimo tentativo di Lulù di “far concludere” la sorella con il tenebroso food blogger che però non sembrerebbe essere andato a buon fine. Chissà che i due concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 non possano sbloccarsi definitivamente solo una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia.

Cardi B commenta Lulù Selassiè, "Star dello show"/ Lei stupita: "La amo, è unica!"





© RIPRODUZIONE RISERVATA