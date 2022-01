Barù: “Katia e Soleil due str*nze!”/ GF Vip: “Manila rapita da loro, la usano”

Barù attacca Katia e Soleil nella Casa del Grande Fratello Vip, apostrofandole pesantemente come “due str*nze”. Il nipote di Costantino della Gherardesca, uno degli ultimi a essere entrato nel reality show di Canale 5 in ordine di tempo, ha dimostrato in queste settimane di non possedere filtri e di non provare timore alcuno nell’esternare le proprie impressioni circa le dinamiche che si verificano davanti agli occhi elettronici delle telecamere di Mediaset, soprattutto a livello umano.

Secondo Barù, in particolare, in questo momento Manila Nazzaro subisce la cattiva influenza di Katia e di Soleil: “Voi due l’avete rapita, lei non se ne rende conto”. E, ancora: “Manila non è consapevole di avere questa sindrome di Stoccolma e lei non si rende conto di essere rapita da voi due. Le pieghi anche le mutandine a Soleil, le metti la lavanda nei cassetti. A Manila voglio bene, voi siete simpatiche perché siete due str*nze, ancora non vi voglio bene”. Affermazioni dirette, che hanno letteralmente spiazzato le dirette interessate, che certo non si attendevano un’offensiva tanto energica da parte del loro coinquilino.

BARÙ ATTACCA KATIA E SOLEIL. LA RICCIARELLI: “GLI DO CERTE LEGNATE…”

Approfittando di un momento di solitudine con Manila, Barù ne ha approfittato per metterla in guardia da Katia e Soleil e per darle dei consigli: “Ti useranno per tutta la vita quelle due”, le ha detto senza troppo ricorso alla retorica. Poi, parlando direttamente alla cantante lirica, Gaetani ha asserito: “Io te lo dico sempre in faccia, che sei una str*nza e rompib*alle, ma mi sei simpatica per questo”.

In tutto questo, la reazione di Katia Ricciarelli non si è fatta attendere, tanto che il soprano, ironicamente, ha commentato: “Io cretina che l’avevo messo nei preferiti, ma ora aspetto e gli do certe legnate. All’inizio mi sembrava tutto dolce e spaurito…”. Insomma, se fino alla scorsa puntata Barù sembrava davvero essere amato ai massimi livelli dalle donne della Casa del GF Vip, ora le cose sembrerebbero essere rapidamente mutate: questo si tradurrà in una nomination corale nei suoi confronti?

