Barù, la reazione alla rottura tra Manuel e Lulù/ Follow a Bortuzzo, critiche social

Reazioni alla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono lasciati a un mese dalla fine del Grande Fratello Vip 6. annunciarlo ci ha pensato il nuotatore tramite un comunicato dell’Ansa: “Abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori”. La principessa etiope ha poi confermato la rottura, accusando la famiglia Bortuzzo – in particolare il padre Franco – di aver interferito con la loro relazione. Ovviamente la notizia è arrivata anche ad alcuni ex gieffini, che hanno commentato la fine di questa storia d’amore nata dentro la casa del Grande Fratello Vip. “Da notare come si giustifica e pensa a sistemarsi i capelli…”, ha scritto Maria Monsé commentando il primo video con cui Lulù ha confermato di essersi lasciata con Manuel.

Barù Gaetani ha iniziato a seguire Manuel Bortuzzo

Ma Maria Monsè, che non ha mai legato con le sorelle Selassié dentro la casa del GF Vip, non è stata l’unica a commentare la fine della storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Nelle ultime ore Gherardo “Barù” Gaetani ha iniziato a seguire il nuotatore su Instagram. In molti hanno trovato strano il tempismo con il quale il nobile ha inviato la richiesta d’amicizia, considerando che finché Manuel è stato fidanzato con Lulù il follow non compariva. Invece Monica Contrafatto, atleta paralimpica, ha così commentato la fine della loro relazione: “Si sono lasciati?! Strano, era così palesemente innamorato di far bella figura!”. A novembre, l’atleta aveva già criticato Bortuzzo per la sua relazione con la principessa: “Stare in carrozzina non giustifica nessuno a prendersi gioco di una ragazza. E che, per quanto lei possa essere ‘pesante’, non può trattarla a suo piacimento”.

