Victoria Cabello e Mariacarla Boscono, chi sono le ex di Barù?/ Le loro dichiarazioni

Victoria Cabello e Mariacarla Boscono sono le due ex fidanzate di Barù, finalista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip; lui non ha mai fatto trapelare nulla sulla sua vita privata all’interno del reality, scopriamola dunque insieme…Nel 2013 Barù ha iniziato una frequentazione con Victoria Cabello, lei è nata a Londra ma da sempre vive in Italia ed è molto nota nel mondo dello spettacolo; ha condotto molti programmi televisivi, preso parte ad alcuni film, è stata giudice di X Factor insieme a Mika, Morgan e Fedez, ha condotto il Festival di Sanremo ed attualmente sta partecipando a Pechino Express 2022. Una vita all’insegna della carriera ma segnata da un profondo trauma. A 19 anni infatti, Victoria ha perso il fidanzato Guidino Abbate, morto in un incidente stradale; in seguito la donna ha avuto alcune relazioni tra cui quella con Maurizio Cattelan, Andrea Rosso e Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona (ovvero, Barù). Nel 2015, nella puntata de Le Invasioni Barbariche lei aveva affermato a proposito di Barù: “Non so se sia il mio fidanzato, non me lo ha mai chiesto. Comunque ci frequentiamo non è che giochiamo a Risiko quando ci vediamo, però non lo so, stiamo capendo”.

Le dichiarazioni di Victoria Cabello sull’eterosessualità di Barù e la storia con Mariacarla Boscono

All’interno della casa del Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo aveva affermato che Barù era Gay, recentemente però il “dubbio” è stato chiarito dalla sua ex, Victoria Cabello nel corso di un’intervista a La Repubblica. L’intervistatore le aveva chiesto cosa le avrebbero detto i suoi ex per la sua partecipazione a Pechino Express 2022, dopo aver parlato dei suoi ex, giunta a Barù la donna ha affermato: “Barù, sulla cui eterosessualità vorrei rassicurare tutti, si limiterebbe a ‘Mi dicono che da quelle parti si mangi divinamente'”. A confermare la sua eterosessualità è però anche la sua love story più recente, insieme a Mariacarla Boscono, modella e attrice teatrale italiana. Lei dal 2012 è la madre di una bambina nata dall’amore con Andrea Patti, Marialucas; in merito alla figlia aveva dichiarato, come riporta Fanpage:“E’ come me, non ha paura di osare, sperimentare”. La donna fu anche paparazzata insieme a Stefano De Martino; in merito al suo ultimo amore, Barù, aveva dichiarato al Corriere Della Sera: “Sono innamorata di un uomo straordinario di cui non posso dire il nome, però non è difficile da trovare”, in seguito, nel mese di Maggio Barù aveva condiviso su instagram una foto insieme a lei.

