Barù “Per Jessica non provo nulla!”/ Davide lo mette in guardia “attento a giocare…”

Cosa prova davvero Barù per Jessica Selassié? Nella Casa in queste ore sembrano tutti – o quasi – preoccupati di questo, soprattutto alla luce del malumore di Jessica che si è detta estremamente confusa dall’atteggiamento dell’esperto di food. Quest’ultimo, durante una conversazione con l’amico Davide Silvestri è tornato ancora una volta sull’argomento. Dopo il polverone sollevato dal presunto bacio (già smentito) tra il nipote di Costantino Della Gherardesca e Delia Duran, l’ex attore di Vivere ha voluto saperne di più.

Durante una chiacchierata in giardino, Davide ha espresso il suo punto di vista sulla questione, dando dei consigli all’amico: “Se da parte sua se c’è sentimento e cose… ben venga vai avanti proprio tranquillo, sereno”. Tuttavia, ha aggiunto, “Se invece non c’è, questo lo sai tu e non lo so io, se non provi nulla, stai attento a giocarci troppo perché poi, visto che lei è presa, tra poco, dallo scherzo, quando non farà più comodo a qualcuno, ti verranno tutti contro”.

Barù fa chiarezza sui suoi sentimenti per Jessica Selassié

Davide Silvestri ha quindi consigliato all’amico Barù maggiore chiarezza in merito ai sentimenti per Jessica Selassié, soprattutto per rispetto di quest’ultima e per evitare che scherzando, qualche sua parola sbagliata possa finire con l’essere strumentalizzata. “Sei grande… ma da amico te lo dico perché vedo delle robe fuori”, ha chiosato l’attore.

Barù è quindi intervenuto svelando finalmente la sua presa di posizione chiarissima in merito alla conoscenza con la principessa etiope: “Non ci voglio giocare, per niente…”. E rispondendo alle curiosità dell’amico ha aggiunto: “Io non provo nulla. Tanto me ne sono già tirato fuori dopo ieri… ho pensato anch’io questa stessa cosa”. A questo punto basterebbe solo essere più chiari anche con la diretta interessata, la quale di contro sta subendo le conseguenze dell’atteggiamento altalenante dell’uomo che andrebbero ad incidere anche sul suo umore all’interno della Casa.

