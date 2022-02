Barù, qual’è il significato del suo nome?/ “Una nuova specie, un alieno”

Barù dopo essersi salvato dal rischio eliminazione ha rivelato ad Alfonso Signorini l’origine del suo nome, spiegando come questo sia nato per puro caso il giorno della sua nascita. Il concorrente ha confessato al conduttore: “Ogni volta che lo dico mia mamma si arrabbia. Me lo diede mio padre il giorno della mia nascita perché sono nato prematuro di qualche settimana perchè pesavo già quasi cinque chili”. Successivamente il concorrente ha spiegato l’origine del suo nome confessando: “Mio padre mi ha visto che sembravo un polpo o un alieno e mi ha detto Questo è un Barù, tipo una nuova specie, un alieno”. Chiarendo come il suo soprannome significhi: “Una specie di umano nuova”.

