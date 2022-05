Barù rivede Jessica Selassié/ Il primo incontro dopo il GF Vip: solo amici?

Barù e Jessica Selassié: il primo incontro dopo il GF Vip

Finalmente, dopo diversi mesi lontani Jessica Selassié e Barù Gaetani si sono rivisti dopo la fine del Grande Fratello Vip 2021 in occasione dell’inaugurazione del ristorante dell’ex vippone a Milano. L’incontro tra i due è stato documentato dai social di Chi Magazine attraverso un video sul suo profilo Instagram. Nonostante la clip pubblicata dal giornale sia della durata di pochi secondi l’imbarazzo nei visi di entrambi gli ex vipponi è evidente anche se a molti è sembrato di vedere nello sguardo di Barù un leggero interesse nei confronti della principessa. “Se beato chi ci crede che sia la prima volta. Comunque BELLISSIMI“, ha scritto un utente commentando il video dei due ex gieffini.

Maria Monsè “Manuel Bortuzzo e Lulù? Lui è d'oro, lei…”/ “Jessica finta santarellina”

Barù e Jessica Selassié

Barù e Jessica Selassié all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 hanno avuto un legame molto stretto e in molti speravano che una volta finito il reality i due continuassero la frequentazione lontano dalle telecamere, una cosa che però non è avvenuta. Il nipote di Costantino della Gherardesca dopo la fine del Grande Fratello Vip 2021 ha ammesso di non avere interesse nei confronti della principessa e, come lui stesso ha svelato durante un’intervista a Giada Di Miceli, durante “Non succederà più” se avesse provato per la principessa qualcosa in più si sarebbe sicuramente fatto avanti: “Siamo amici, siamo ancora amici. Non sono uno timido a livello intimo, se una mi piace mi faccio avanti, non so perché non l’ha capito, devi chiederlo a lei. I fatto sono che non stiamo insieme adesso. Siamo amici, basta“.

Barù: "Ho partecipato al GF Vip per soldi"/ "Mi han pagato bene. Jessica? Un'amica…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

LEGGI ANCHE:

Jessica Selassiè e Barù insieme a casa di lui?/ I fan notano dei dettagli, ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA