Barù “Sanremo? Canzoni da spararsi nei cogli*ni”/ “Noemi? Tagliatele le corde vocali”

Il Festival di Sanremo 2022 è arrivato anche nella casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore la regia ha infatti mandato in Casa le canzoni dell’ultimo festival e non sono mancati commenti da parte dei gieffini. C’è chi le ha ballate, chi le ha commentate positivamente e chi, invece, le ha aspramente criticate. Tra questi ultimi c’è Barù, protagonista di quella che è ora una gaffe virale.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha infatti bocciato con durezza le canzoni di Sanremo 2022 finora ascoltate. Accanto a Jessica Selassiè sul letto, lo chef ha detto: “Dopo quelle canzoni di Sanremo, che mi volevo sparare una fucilata nei cogli*ni oggi. Mamma mia!“ Ha così chiesto quale fosse la prima ascoltata in giornata e Jessica gli ha ricordato che era quella di Noemi: “Gli devono tagliare le corde vocali“, ha sentenziato allora Barù.

Barù e la brutta battuta su Noemi: polemiche in vista?

Di certo la battuta di Barù sulle canzoni dell’ultimo Festival di Sanremo non è passata inosservata ma, ancor di più, quella su Noemi. Una battuta, certo, ma sicuramente non ben riuscita. È per questo che sul web non sono mancate critiche nei confronti di Barù, già al centro delle polemiche per alcune frasi dette sulle donne e molto criticate anche nella Casa (come dimenticare l’acceso scontro avuto con Nathaly Caldonazzo?). Insomma, Barù rischia nuovamente di finire nel mirino di pesante attacco: Signorini lo commenterà questa sera nel corso della nuova diretta?

Barù: “Dopo le canzoni di Sanremo mi volevo sparà una fucilata nei c0glioni oggi.. di chi era la prima canzone?”

Jessica: “Noemi”

Barù: “Gli devono tagliare le corde vocali!”#gfvip@noemiofficial #Noemi pic.twitter.com/s5410iBeze — BL (@rainbow20202020) February 7, 2022





