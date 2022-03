Barù scorda Jessica Sélassié per Soleil Sorge?/ Quell’abbraccio a fine GF VIP e quel segui…

Grande fratello vip 6, Barù Gaetani e Soleil Sorge vicini più che mai

Il Grande fratello vip 6, conclusosi con la puntata della finale andata in onda lo scorso 14 marzo 2022 su Canale 5, ha decretato il trionfo di Jessica Sélassié, che si è aggiudicata il montepremi segnando un record storico, quello della più alta percentuale di preferenze espresse al televoto dal pubblico per una finalista vincitrice donna, che la storia del reality dei vipponi ricordi. Tuttavia, se da una parte la princess etiope festeggia per la vittoria del reality, dall’altra parte lei deve far fronte ad un risvolto importante che si delinea nella sfera affettiva, ovvero l’avvicinamento di Barù Gaetani, il gieffino che l’ha fatto capitolare nella Casa, all’ormai ex rivale nel gioco, Soleil Sorge. Si tratta di un abbraccio caloroso e travolgente, come riprende “Il mattino” rispetto a quanto testimoniano i fan spettatori accorsi nello studio tv alla finale del reality e alcuni post diventati virali in queste ore via social, secondo cui lo chef si è a quanto pare avvicinato fisicamente alla modella italo-americana e non alla sua ormai pretendente dichiarata, Jessica, negli istanti successivi all’epilogo del reality.

Che l’etiope, quindi, non abbia più alcuna speranza di poter proseguire la conoscenza intima avviata con lo chef nella Casa? Le chicche di gossip che vedono Barù molto vicino a Soleil e lontano da Jessica, nel post-Grande fratello vip 6, intanto non finiscono qui.

Cuori infranti per i fan dei Jeru: Barù Gaetani segue Soleil Sorge sui social ma Jessica…

I fan dei Jeru soffrono molto il sospetto avvicinamento in corso tra Soleil e Barù e al contempo anche quello che sembra essere un chiaro allontanamento dello chef dalla vincitrice del reality, Jessica Sélassié. Ma non è solo l’avvicinamento fisico di Barù a Soleil a destabilizzare il fandom che avrebbe fatto passi falsi per vedere Jessica Sélassié e Barù Gaetani diventare una coppia. Desta delusione generale tra i fan, in particolare, anche un dettaglio social che per il web sarebbe la prova provata che lo chef non abbia intenzione di proseguire la conoscenza avviata con Jessica, nel post Grande Fratello Vip: Barù ha iniziato a seguire su Instagram Soleil e non Jessica, prendendo quindi le distanze dalla princess anche via social. Un particolare quest’ultimo che non passa affatto inosservato e che di fatto spezza i cuori dei fan dei Jeru.

“Barù segue Soleil, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano su Instagram e non Jessy, perché?”, recita uno dei tweet rilasciati in queste ore dai fan più nostalgici dei Jeru. E una domanda sorge ora spontanea: che Barù abbia dimenticato già Jessica e/o voglia gettarsi alle spalle il loro legame instauratosi nella Casa?

"Ma è vero che giovedì vanno a verissimo? Tenetemi aggiornata se sapevo altro dei jerù… kmq barù segue soleil sophie ale su istagram perché no jessy?"

