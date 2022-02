Barù sentenzia su Delia Duran e Alex “Non mi piacete umanamente”/ “Purtroppo non hai capito un caz*o”

Al Grande Fratello Vip 2021 Delia Duran continua a spiegare la sua idea di amore libero a tutti i concorrenti della casa e parlando con Miriana Trevisan e Barù Gaetani la concorrente ha chiesto perchè lui difenda Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli ma non lei, il concorrente allora con la sua solita schiettezza ha risposto: “Non ti difendo perchè la modalità con cui escono queste notizie mi puzza”. Delia però continua a ribadire la sua opinione ribadendo al coinquilino: “Purtroppo non hai capito un caz*o”.

Barù allora, sentendosi messo alle strette da Delia Duran sentenzia: “Non mi piacete voi umanamente”. Delia sentendo questa risposta ha continuato a ribadire con il concorrente come la relazione tra lei e Alex Belli sia finita. All’interno della conversazione è intervenuta anche Katia Ricciarelli che è stata subito presa di mira da Delia, in cerca di un supporto emotivo da parte della cantante: “Lui mi provoca Katia! Mi ha detto delle stronz*te”.

Delia Duran spiega il motivo del suo litigio con Alex Belli

Il confronto tra Delia Duran e Barù però è proseguito e l’attrice, mettendo alle strette il concorrente ha spiegato il motivo della sua rabbia nei confronti di Alex Belli e ribadendo per l’ennesima volta il suo concetto di amore libero: “Se lui avesse condiviso Soleil con me, allora sarebbe stata una condivisone, dato che non l’ha fatto… cos’è quello?”

Barù Gaetani, messo alle strette dall’attrice dopo questa spiegazione risponde alla domanda di Delia urlando: “È tradimento!!” nella speranza di far contenta l’attrice che finalmente ha spiegato al coinquilino più restio di tutta la casa il suo concetto di libertà in amore ampiamente trattato durante tutte le puntate del Grande Fratello Vip 2021.

