Barù, sfogo con Soleil su Jessica/ “Non abbiamo una storia, se mi piaci ti bacio!”

Le avances di Jessica Selassié stanno iniziando a mettere in imbarazzo sempre di più Barù, il quale nelle ultime ore si è confidato con Soleil Sorge. I due, complice l’oscurità, hanno avuto modo di chiacchierare a letto proprio su questa situazione che sembra in qualche modo tormentare non poco il foodblogger. “Gli altri mi dicono ‘le devi parlare chiaramente’ e io ho detto ‘non è che ci siamo lasciato o abbiamo avuto una storia’ Ma di cosa stiamo parlando ragazzi?”, ha esordito Barù, facendo sorridere l’amica.

Ballo hot tra Jessica e Barù al GF VIP/ Ma il web tuona "Falso!"

Soleil, dal canto suo, ha dato ragione a Barù replicando al suo commento: “Secondo me sei stato anche abbastanza chiaro”. L’influencer si è detta totalmente dalla parte del gieffino che, a quanto pare, non saprebbe più come uscirsene da una situazione di grande imbarazzo, senza fare del male alla principessa etiope la quale, di contro, sembrerebbe essere molto presa dall’uomo.

Jessica Selassié choc "Barù in confessionale ha detto: Tranquilla fuori da qui una botta te la do"

Barù si sfoga con Soleil Sorge dopo le avances di Jessica Selassié

Jessica Selassié sin dall’ingresso di Barù non ha mai nascosto un certo interesse nei confronti dell’uomo che però ha sempre ammesso di non avere intenzione di costruire alcuna storia dentro la Casa di Cinecittà. Negli ultimi giorni il presunto bacio tra Barù e Delia Duran ha causato diversi malumori soprattutto da parte della Selassié. “Perchè è rimasta male voi non siete fidanzati!”, aveva dichiarato la venezuelana. Ed ora lo stesso ragionamento sembra farlo anche il Vippone.

Proprio durante il suo sfogo con Soleil, l’appassionato di food and wine ha aggiunto: “Se mi piaci ti bacio. […] Poi mi dicono che sono timido, che arrossisco, ma non per quello, per altri motivi!”. “Sono timidissimo” ha concluso Barù ironicamente. Soleil, sorridendo per le parole del gieffino, è intervenuta ulteriormente spiegando all’amico: “Ed io continuavo a dirle ‘sai delle volte noi donne interpretiamo le cose in maniera sbagliata…'”. Il Vippone deciderà di essere chiaro con Jessica o sarà compito del Grande Fratello Vip, tramite il padrone di Casa Alfonso Signorini, farle giungere il messaggio?

Manila Nazzaro imita la parlata cinese, Barù sbotta "Roba razzista"/ "Fai il verso…"

Barú: “Mi dicono ‘le devi parlare chiaramente’ e io ho detto ‘non é che abbiamo avuto una storia’ Ma di cosa stiamo parlando? Se mi piaci ti bacio.

Poi mi dicono che arrossisco, ma non per quello, per altri motivi” Barú é stato chiaro!

Ora la colpa é di Soleil? #gfvip #solearmy pic.twitter.com/hKGEpkwHZg — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) February 14, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA