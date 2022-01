Barù sfotte Jessica “acida, non ha senso dell’ironia”/ “Non trova marito per questo!”

Tra Barù Gaetani e Jessica Selassié nascerà mai davvero qualcosa nella Casa del Grande Fratello Vip? I fan dei “Jerù”, ovvero i sostenitori della ship, non fanno che sperare questo, ma nonostante l’interesse reciproco abbastanza evidente, il nipote di Costantino della Gherardesca avrebbe deciso di mettere un freno senza spingersi troppo. Tuttavia tra i due non mancano le battutine ironiche anche se l’ultima sferrata da Barù non sarebbe piaciuta molto ai fan della (presunta) futura coppia.

DELIA ATTRATTA DA BARÙ?/ Lui: "È bona ma non voglio entrare in questo triangolo..."

Durante una recente conversazione con Kabir Bedi e Valeria Marini, l’appassionato di food si è lasciato andare ad alcuni commenti nei confronti della maggiore delle principesse Selassié. In particolare, riprendendo quanto sostenuto qualche tempo fa anche da Soleil Sorge, ha definito Jessica un po’ acida e sprovvista del giusto senso dell’ironia. Proprio questo, a suo dire, sarebbe stato un deterrente alla sua capacità di trovare un uomo.

Barù Gaetani prende le distanze da Jessica Selassiè/ "Non le consiglio di…"

Barù ‘spara a zero’ su Jessica: la battuta sulla Selassié

Jessica Selassié ha smesso parlato del suo stato da single manifestando grande insofferenza a tal proposito. Con Barù sembrerebbe esserci della chimica, eppure l’uomo avrebbe già individuato alcuni difetti che a suo dire sarebbero anche alla base del suo attuale stato sentimentale: “Sai qual è il suo problema e perché non trova marito? E’ un po’ acida e non ha senso dell’umorismo. That’s also very important for me. You can work on it”, ha asserito il Vippone parlando in inglese per farsi capire da Kabir.

Barù, massaggio hot a Jessica Selassié/ "Sei soddisfatta?", lei "non pienamente..."

Barù ha quindi sottolineato quanto quei due difetti sarebbero enormi per lui, ma al tempo stesso si è detto ottimista: “Ci puoi lavorare”. Una frase che ha dato speranza ai fan della coppia. E’ chiaro che l’ironia non è affatto una mancanza di Barù dal momento che la battuta l’ha fatta proprio in presenza della stessa Jessica che a sua volta ha replicato: “Sono molto dolce, sensibile… sono gentile e buona”. Un ottimo partito per il food blogger?

“That’s also very important FOR ME” but we can work on it” Parlava del senso dell’umorismo di Jessica dopo averla chiamata acida BARÙ SEI SGAMABILE COME POCHI#jerùpic.twitter.com/23b7y2nqpv — •Roberta💙💚• (@Tommowayismyway) January 16, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA