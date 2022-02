Barù, sogno erotico al Grande Fratello Vip/ “Ho sognato Soleil e…”

Sembrerebbe oramai certo che a breve sboccerà l’amore tra Barù e Jessica Selassiè tra le mura della Casa del “Grande Fratello VIP”. È stata la Principessa a mostrare il suo interesse verso il concorrente, entrato in gioco da meno tempo di lei e proprio quest’ultimo parrebbe nutrire sentimenti contrastanti sulla questione. Tuttavia, alcune parole registratesi in una confidenza tra lo chef, Giucas Casella e Soleil Sorge, risultano alquanto ambigue, all’occhio pubblico.

Soleil Sorge "Dopo GF Vip dono tutto in beneficenza"/ Web insorge "Cosa non si farebbe per un posto finale"

Grande Fratello Vip, Barù si apre sulle fantasie erotiche: spunta Soleil Sorge

Come riportato dal sito web di Novella 2000, Barù ha raccontato ai coinquilini nella Casa dei vip di aver fatto un sogno erotico, indicando come prima fantasia sessuale, Soleil Sorge. Ha, infatti, affermato: “Ci spostavano in questa casa sul lago, e poi arrivavano altre 4-5 persone, non mi ricordo. Ho fatto sesso non solo con te, ma con un sacco di gente, una alla volta però. Tu comunque eri per prima. Come è andata? Numero uno. Ti sei messa lì, mi tentavi. Facevi finta di essere qualcun’altra. Mi avevi ingannato, poi ho scoperto che eri te”. A quel punto, Giucas Casella -all’ascolto delle fantasie sessuali dello chef- ha chiesto se nel sogno fosse presente anche Jessica Hailé Sélassié. Il nipote di Costantino della Gherardesca ha ammesso di avere una risposta, rispetto alle rimembranze delle sue fantasie avute in sogno: “Com’era con Jessica? Non mi ricordo com’era con lei, mi ricordo più Sole. Di Jessica non ricordo nulla. Pensa la mente…”.

Barù a letto con Jessica: Lulù scappa/ Carezze e coccole hot...

Barù diviso tra Jessica Sélassié e Soleil Sorge al Grande Fratello vip: l’occhio pubblico si scatena

Dinanzi alla piccante confessione di Barù, il mondo del web non si è di certo trattenuto dal condividere esilaranti reazioni e tweet scherzosi. Se da una parte, tra gli internauti intervenuti sul sogno osé, c’è chi fa ad esempio il tifo per Soleil Sorge, dall’altra invece ci sono i fan dei “Jeru”, che quindi fanno il tifo sfegatato per la coppia Jessica-Barù.

Sarebbe curioso sapere come reagirebbe Jessica Selassié alle parole della sua crush. Nel frattempo, Soleil, a differenza della princess è un personaggio che fa continuamente parlare di sé, in quanto divisiva per l’occhio pubblico: tanto controversa e criticata, quanto amata e imitata. Quest’ultima, dopo il ritorno di Alex Belli al Grande fratello vip, non ha però dimostrato particolare interesse nei confronti di quest’ultimo, ignorandolo completamente. Alcuni telespettatori pensano che lei fosse a conoscenza del ritorno in Casa di quest’ultimo, mentre altri no. Una cosa, però, sembra certa: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è assolutamente intenzionata a riprendere la relazione con l’attore. Che Soleil possa rivelarsi una rivale in amore per Jessica, appagando le fantasie passionali di Barù?

Roberto Alessi/ “Brutto pensiero sul fidanzato di Soleil, per me non sa di esserlo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA