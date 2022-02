Barù, sogno erotico su Delia Duran/ “Le ho chiesto di fare l’amore libero”

Barù e Delia Duran animano la casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo essersi scontrati, negli ultimi giorni, i due si sono avvicinati al punto che, durante la festa nella love boat della casa, qualcuno ha pensato che tra i due ci fosse stato un bacio, poi negato da entrambi. Tuttavia, a scatenare i rumors su un presunto flirt con Delia è stato lo stesso Barù che ha confessato a quest’ultima di aver fatto un sogno particolare su di lei.

“Oggi ho fatto dei sogni bellissimi su Delia. Le ho anche chiesto se voleva fare l’amore libero con me e qualcun’altro nella casa”, ha detto in confessionale Barù che, in precedenza, aveva svelato il contenuto del sogno alla stessa Delia. Quest’ultima, infatti, si è confidata con Nathaly Caldonazzo svelandole tutto.

Il sogno erotico di Barù: Delia si confida con Nathaly Caldonazzo

Delia Duran, ritrovandosi sola con Nathaly Caldonazzo, ha confidato a quest’ultima del desiderio di Barù di fare l’amore libero con lei. “Gli ho detto ma stai scherzando? Neanche per scherzo”, ha svelato Delia alla Caldonazzo. In confessionale, poi, la modella venezuelana ha aggiunto: “Se fa queste dichiarazioni vuol dire che è preso da me”.

Nathaly, inoltre, ha provato ad indagare sull’interesse di Delia nei confronti di Barù: “Tra tutti è quello con cui avresti una relazione?”. E Delia ha risposto: “Se non fossi sposata, fidanzata anche se non siamo ancora sposati. Abbiamo fatto una promessa di fede, ma non ufficialmente”. Poi, in confessionale, ha detto ancora: “Per rispetto a Jessica non voglio fare nulla che possa farle del male”, ha concluso.

