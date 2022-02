Barù sotto pressione, sbotta con Miriana Trevisan/ “Non state aiutando la situazione”

La relazione tra Jessica Selassié e Barù ha intrigato oltre che il pubblico da casa, anche gli altri coinquilini della casa del Grande Fratello Vip che fanno il tifo per entrambi i concorrenti affinché i due si fidanzino. A fare il tifo per la coppia ci sono anche Manila Nazzaro e Miriana Trevisan, che esprimono la preferenza per la loro coppia anche in maniera plateale.

Le due donne, infatti, parlando con entrambi hanno cercato di spingergli ad avere davvero un momento di intimità nella love boat domenica e a trascorrere del tempo insieme all’interno della casa, evidenziando tutte le volte in cui ne hanno l’occasione che i due concorrenti sono fatti l’uno per l’altra.

Barù sfinito dalle pressioni su Jessica

Barù, ha cercato di far comprendere il suo fastidio nei confronti di questo comportamento ammettendo a Miriana Trevisan di non trovare piacevole la loro intromissione all’interno della sua vita privata, e all’ennesimo suggerimento della donna il concorrente ha detto alla showgirl: “Basta! Non state aiutando la situazione, te specialmente!”.

Dopo aver cercato di chiudere la discussione con Miriana Trevisan, Barù ha subito cercato di distrarsi distogliendo l’attenzione ma a quanto pare sembra proprio che lui e Jessica Selassié non avranno pace all’interno della casa finchè non faranno il fatidico passo annunciando la loro coppia.

