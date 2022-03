“Barù spaventato da una storia con Jessica”/ Manila: “Ha qualcosa fuori dal GF Vip”

Nella Casa del Grande Fratello Vip iniziano a sorgere i primi dubbi sulla genuinità degli atteggiamenti di Barù nei confronti di Jessica Selassiè. Proprio quest’ultima, chiacchierando con Sophie, ha oggi ammesso di non essere convinta del tutto che le attenzioni dello chef nei suoi confronti siano del tutto sincere. In Casa, dunque, si inizia a parlare di possibile strategia, visto il comportamento abbastanza ambiguo dell’uomo.

Jessica Sélassié "smaschera" Barù/ "Falso, ha giocato con me per finale del Gf Vip"

Sophie prende le difese di Barù, in quanto che la sua con Jessica non sia una strategia: “Non credo che gli interessi usare Jess per arrivare in finale”. È anzi convinta che Barù provi realmente qualcosa per l’amica ma abbia delle difficoltà ad ammetterlo: “Tu sei esattamente quello che lei cerca in una donna, più volte me l’ha detto” dice all’amica, aggiungendo che “Per me si nega di creare qualcosa”.

Soleil Sorge vs Lulù e Jessica Selassiè/ "Finale Gf Vip? Se hanno bisogno di soldi…"

Manila e Sophie, dubbi su Barù al GF Vip: “Ha una situazione irrisolta fuori”

Anche Manila la pensa come Sophie, pur comprendendo le perplessità della Selassiè: “Ci sta che lei si senta presa in giro”, ammette. Tuttavia ritiene che Barù tenga nascosto qualcosa: “Ha qualcosa fuori di irrisolto”. Sophie rivela allora che Barù ha da poco concluso un’importante relazione ed è forse questo il motivo per il quale non vuole iniziare una nuova storia d’amore: “Quando finisci una relazione a quarant’anni non è come quando ne finisci una a diciotto”, fa notare. “Secondo me il fatto che lui abbia trovato in Jess molte affinità che cerca lo spaventa”, sentenzia ancora Sophie. “Questo è un ragionamento che puoi fare a vent’anni, a quarant’anni non li fai. Fidati di chi ha esperienza” chiude allora Manila che non crede tanto come Sophie all’interesse di Barù per Jessica.

Barù a Jessica Selassiè: "Hai scoreggiato?"/ La domanda scatena la bufera sul web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)





© RIPRODUZIONE RISERVATA