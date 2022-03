Barù stronca Jessica Selassiè: “Non c’è niente tra noi”/ “Non mi piace. Fuori…”

Batosta per i Jerù ovvero per tutti i fan del Grande Fratello Vip 2021 che speravano di vedere un’evoluzione romantica nel rapporto tra Barù e Jessica Selassiè. Il nipote di Costantino Della Gherardesca e la principessa etiope trascorrono molto tempo insieme e il feeling tra loro cresce giorno dopo giorno, ma Barù perde le speranze dei fan puù romantici svelando di vedere Jessica solo come amica e di non pensare ad una frequentazione futura con lei fuori dalla casa.

Soleil Sorge e Sophie Codegoni vs Jessica Selassiè/ Gf Vip, "Incoerente e acida..."

Come riporta Biccy, la confessione è arrivata durante una lunga chiacchierata con Giucas Casella. L’illusionista ha provato ad indagare sul rapporto tra Barù e Jessica per capire cosa ci sia effettivamente tra i due e il toscano ha spiazzato tutti spiegando di vedere la Selassiè solo come un’amica come aveva ribadito altre volte aggiungendo di non essere alla ricerca di una storia d’amore.

Lulù Selassiè vs Davide Silvestri "Rovina mia immagine"/ Gf Vip, a Barù "Sei diverso"

Barù e Jessica Selassiè: la verità sul loro rapporto

Nessuna complicazione sentimentale tra Barù e Jessica Selassiè. Tra i due c’è una semplice amicizia come ha confermato il nipote di Costantino Della Gherardesca. “Se c’è qualcosa con Jessica? No, non c’è niente Giucas, sono io che non voglio. No, non mi piace. Mi piace, ma non in quel senso che pensate, mi piace come amica, ci scherzo, mi fa ridere, mi diverto, insomma è così. Però secondo me lei vuole di più da me. Comunque è una donna seria. Fatemi uscire di qui e respirare, ma no, non credo proprio che la frequenterò fuori”, ha spiegato a Giucas Casella come riporta Biccy.

Barù Gaetani, "Stavo per baciare Jessica"/ Sui social serpeggia il dubbio che…

A nove giorni dalla finalissima del Grande Fratello Vip, dunque, per i Jerù, arriva la doccia fredda. Sono tanti, infatti, i fan del reality che si sono appassionati al rapporto tra il toscano e la sorella di Lulù e che speravano di veder nascere tra loro una storia. Le speranze, dunque, non ci sono più?

Giucas: “Ma quindi con Jessica c’è qualcosa?”

Barù: “No”

Giucas “Ma ti piace?”

Barù: “No, non mi piace in quel senso”

Giucas: “Ma la frequenterai fuori?

Barù:” Ma, non penso… ” Jerutti:#gfvip pic.twitter.com/Ay5aPQkPV0 — NATH ASFALTA ZERBINI (@nathalyonfire) March 4, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA