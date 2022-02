Barù ‘stuzzica’ Jessica: “Capezzolo duro”/ Lei “Ha leccato la maglia, le labbra e…”

Nei confronti di Jessica Selassié, Barù sta iniziando ad avere un atteggiamento fortemente contradditorio al punto da mandare letteralmente in confusione la maggiore delle principesse etiopi. Se, infatti, nelle passate ore il foodblogger aveva lasciato intendere di aver messo un freno alla sua conoscenza con la maggiore delle Princess, tanto da svelare che non ci sarebbe stato nulla tra loro neppure dopo il Grande Fratello Vip, i suoi gesti farebbero pensare altro. E’ quanto accaduto nelle passate ore, mentre era impegnato nella cottura della carne. Barù avrebbe iniziato a stuzzicare Jessica con la pinza usata per girare la carne, compiendo dei gesti audaci e mandando nel pallone la giovane, che non ha mai nascosto un certo interesse nei suoi confronti.

I modi di Barù avrebbero lasciato letteralmente interdetta la giovane Selassié che successivamente, in sauna, si è sfogata con gli amici Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, riferendo loro l’accaduto (che aveva già svelato all’ex tronista). Parlando quindi con Basciano, Jessica ha svelato: “Forse c’eri quando mi ha preso la chiappa con la pinza della carne? Prima così, poi me l’ha fatto qua davanti sul seno e mi ha anche sporcato la maglietta ed ha detto ‘oddio te l’ho sporcata! Aspetta un attimo’ e si è messo a leccare e ciucciare la mia maglietta. Io son rimasta così…”.

Jessica confusa da Barù: il gesto del Vippone che spiazza

Alessandro Basciano, dopo aver ascoltato la confidenza di Jessica Selassié su Barù, si è lasciato andare con un commento: “Ma sta cotto…”. La giovane ha allora proseguito nel suo raccolto: “Gli ho detto ‘guarda, la lavo da sola, non c’è problema’, e lui ‘no no, te l’ho sporcata, non volevo scusa!’. E mi fa ‘hai il capezzolo duro’”. Ma i gesti sconcertanti non sarebbero finiti qui, in quanto poco dopo ha aggiunto: “Poi l’ultima, mi ha leccato dal naso fino al mento, sulle labbra…”.

Alessandro non ha potuto fare a meno di dire la sua sul comportamento di Barù: “Eh ma… sta carico eh? Tutto il giorno eh? Si vede… Sai che quando si è così si fa quello che si vuole…”. Quindi Jessica ha riferito di una loro precedente conversazione avvenuta in piscina durante la quale lui la spronava a capirlo solo con lo sguardo. “Come a dire ‘mi piaci’”, ha concluso Sophie. Ma dunque, cosa prova realmente l’uomo per Jessica? Finora non è stato del tutto sincero rispetto ai reali sentimenti nei confronti della Vippona?



