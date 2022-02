Barù stuzzica Jessica Selassiè: “Non siamo fidanzati?”/ Lei: “Con disprezzo, hai…”

Jessica Selassiè e Barù continuano a stuzzicarsi nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Il loro rapporto si basa su battutine, sguardi, sorrisi e piccoli siparietti che, spesso, coinvolgono anche gli altri inquilini della casa. E’ quanto accaduto nelle scorse ore quando Jessica e Barù si sono ritrovati nella zona del biliardo. Con loro c’erano anche Giucas Casella e Alessandro Basciano che, notando il feeling tra i due, ha stuzzicato il nipote di Costantino Della Gherardesca per valutare la sua reazione. “Dove ti ha portato il tuo fidanzato?“, ha chiesto scherzando Alessandro. “Non siamo neanche fidanzati“, è stata la risposta di Jessica che, durante una conversazione con Nathaly Caldonazzo, ha ammesso di essere interessata solo a Barù.

La risposta di Barù a Jessica non si è fatta attendere. Le parole del nipote di Costantino Della Gherardesca hanno dato vita ad un divertente siparietto al quale ha assistito anche Alessandro Basciano che non ha trattenuto le risate.

Barù e Jessica Selassiè: flirt o amicizia?

“Ah, non siamo fidanzati?”, ha chiesto a sua volta Barù dando vita ad un’espressione di stupore per le parole dette da Jessica Selassiè. “No”, ha ribattuto Jessica. “E il bigliettino che mi hai fatto l’altra sera?“, ha chiesto ancora Barù. “L’hai buttato con tanto disprezzo”, ha risposto la Selassiè. “E’ vero l’ho buttato, ma magari avrei messo sì”, ha risposto ancora Barù non svelando il contenuto del biglietto.“Avrai fatto qualcosa per buttarlo”, ha puntualizzato Basciano.

“No, il suo problema è che sono troppo buona”, commenta la più grande delle sorelle Selassiè. “E’ per quello che si è innamorato”, dice Alessandro che, di fronte all’espressione di Barù, aggiunge – “va bene, me ne vado”.

