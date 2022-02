Barù tra Jessica e Delia, la scelta è…/ “Ora mi piace ancora di più”

Al Grande fratello vip si delinea un nuovo triangolo con protagonisti Barù e le rivali in amore, Delia Duran e Jessica Hailé Sélassié. Quest’ultima non ha mai fatto mistero nella Casa di provare una certa attrazione nei riguardi dello chef, neanche alla gieffina venezuelana, con cui ha avviato un’amicizia nel gioco, che è ora però a rischio per i continui avvicinamenti fisici di Delia al fascinoso gieffino. Se Delia rivendica il diritto di viversi il rapporto con Barù come meglio crede, gran parte dei coinquilini vip l’accusano di mancanza di solidarietà femminile nei riguardi di Jessica. Nel frattempo, Barù, conteso tra le due primedonne, fa inaspettatamente una sua scelta, scatenando così tra le reazioni più disparate dei telespettatori.

Grande Fratello vip, tutti contro Delia Duran e a difesa di Jessica Sélassié

Come emerge dal rinnovato daytime del Grande fratello vip 6 in corso, andato in onda il 16 febbraio 2022 su Canale 5, Delia Duran è contestata da gran parte del gruppo dei vipponi per la sua vicinanza a Barù, seppur a conoscenza del fatto che la coinquilina Jessica Sélassié sia interessata a lui. “Jessica gli sta attaccata come una cozza, è un amore immaginario”, sentenzia divertita Delia, che non accetta l’idea di dover rinunciare ai siparietti hot con Barù per via della gelosia di Jessica. Nel frattempo, Jessica ha preso posizione riguardo al suo triangolo, alla nuova nonché 41esima diretta del reality: “Sicuramente ho un affetto con Barù e mi piace, e di certo se vedo un’amica che ha un atteggiamento intimo con lui non mi piace, ne abbiamo parlato con Delia. Non mi fiderò mai più di Delia”.

Barù sceglie Jessica Hailé Sélassié, al Gf vip 6

Anche Barù Gaetani, dal suo canto, si è schierato, circa il triangolo che lo vede protagonista al Grande fratello vip 6. Lo ha fatto in occasione di un confessionale inedito nella Casa dei vip, a margine dell’ultima sentenza data da Jessica Sélassié ai danni di Delia Duran in puntata: “Jessica mi è piaciuta molto, si è difesa bene, ha detto cose molto giuste e sono fiero di lei, mi piace ancora di più”. Parole che potrebbero preludere all’inizio di una lovestory tra Barù e la princess Jessica e che sono ora virali in rete. Sui social, non a caso, si leggono tra le reazioni più disparate dei telespettatori sul triangolo, perlopiù di supporto per Jessica: “Non vedo l’ora di scoprire la faccia che farà Delia”; “Tutti muti, siamo tutti team Jeru!”.

