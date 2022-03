“Barù va cacciato dal GF Vip”, appello a Pomeriggio 5/ Opinionisti lo condannano per…

Tra i vari argomenti legati al Grande Fratello Vip 6 che vengono discussi a Pomeriggio 5 nella puntata di oggi, Barbara D’Urso apre un capitolo dedicato a Barù. In studio, tra gli ospiti, c’è Biagio D’Anelli che proprio a Barù ha rivolto un attacco sui social dopo aver sentito un brutto epiteto dato alla sua compagna, Miriana Trevisan: “Lei è mascherata da zocc*la“. “Barù, Barù. Te ne ho fatte passare tante. Ma la battuta infelice di ieri notte mi ha fatto capire che sei un gran cafone. Devo aggiungere che sei irrispettoso con le donne, soprattutto la mia. Spero anche di guardarti negli occhi“, è stato il post scritto da D’Anelli contro Barù, che spera di poter incontrare per avere con lui un confronto.

Noemi non ha diffidato Barù al GF Vip/ La cantante smentisce: "È una fake news"

Opinionisti di Pomeriggio 5 contro Barù: “Va cacciato!”

La questione viene oggi affrontata anche a Pomeriggio 5 dove gli opinionisti, Alessandra Mussolini in primis, si dicono indignati dall’epiteto usato da Barù contro Miriana, condannando fortemente questo suo atteggiamento su una donna. “Va cacciato dal Grande Fratello Vip!” è l’appello che nasce in studio contro il nipote di Costantino Della Gherardesca, “Ora che è uscita questa parola deve essere punito!”, conclude la Mussolini in diretta. Signorini ascolterà questo appello?

LEGGI ANCHE:

Jessica Selassié, Soleil la stronca “Barù? Nulla tra voi"/ "Non elemosinare amore!”Barù, previsioni vincitore del GF Vip:"Soleil!"/ "È stata una gran protagonista"

© RIPRODUZIONE RISERVATA