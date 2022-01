Barù vs Alex Belli: “Prendi tua moglie e vai a casa!”/ “Non ce la facciamo più”

Barù si è scagliato contro Alex Belli nel corso della diretta del Grande Fratello Vip di ieri, lunedì 24 gennaio 2022. Il nipote di Costantino della Gherardesca, su invito di Alfonso Signorini, ha detto la sua sul rapporto tormentato e chiacchierato che c’è tra l’attore e sua moglie, Delia Duran, commentando la situazione senza fare ricorso a mezzi termini, come è solito fare. In particolare, Gaetani ha dichiarato: “Mi ha annoiato tutta questa storia, basta! Trovo geniale, ha tenuto su un programma tre mesi, ora non ce la facciamo più, credo che anche il pubblico italiano non ce la faccia più. Poi, quando vedo una donna smarrita e ferita in Casa, dico anche no, basta”.

Va da sé che il riferimento di Barù fosse a tutti i pianti e i momenti di debolezza vissuti dalla trentatreenne venezuelana nel reality show, a causa del forte legame venutosi a creare fra Alex e Soleil Sorge, che, a suo dire, sarebbe andato ben al di là della semplice amicizia e della mera “chimica artistica”.

BARÙ ATTACCA ALEX BELLI: “PORTATI DELIA VIA E BASTA!”

Alex Belli si è sentito punto nel vivo dalle dichiarazioni di Barù Gaetani, a tal punto che ha inteso prontamente replicare e dire la sua durante la puntata di ieri: “Come hai consigliato a Delia, vorrei andarmene con i monaci tibetani e non venire qui!”, ha sottolineato l’attore, sotto lo sguardo di disapprovazione da parte del concorrente del Grande Fratello Vip, che l’ha esortato a porre termine a tutta questa vicenda che tiene banco ormai dall’autunno scorso nella Casa più spiata d’Italia.

Chiaro e inequivocabile l’invito che Barù ha inteso rivolgere allo storico volto di “Centovetrine”: “Prenditi tua moglie, andate a casa e basta! Qui non ce la facciamo più“. Come si suol dire, il troppo è stroppia e a giudizio di Barù Gaetani la misura è ormai colma…





