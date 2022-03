Barù vs Jessica e Lulù/ “Pace con Nathaly sospetta, 10 giorni fa vi siete uccise…”

Piccola discussione fra Barù, Lulù e Jessica Selassiè nella casa del Gf Vip 2021. Il food blogger è rimasto un po’ sorpreso dalla pace fatta fra le due principesse e Nathaly Caldonazzo: “Mi sembra tutto molto opportuno – le parole proferite dal maremmano, così come evince da un video pubblicato sulla pagina Instagram Mondoreality – la finale, Nathaly… vi siete uccise solo dieci giorni fa. Era solo una mia domanda volevo capire”. Lulù ha replicato un po’ stizzita: “Tu sei libero di pensare quello che vuoi. Io odio il finto benismo, da me quello non lo vedrai mai. Spero che la mia risposta fosse di tuo gradimento, io sono molto tranquilla, è un film che non esiste io sto pure disegnando”. Poi Barù: “Lo so che sei molto tranquilla ma stai facendo la frasetta…”, di nuovo la Principessa: “Ti sto solo dicendo che visto che mi hai fatto una domanda, spero che la risposta ti va bene”.

Jessica Selassiè scarica Barù / "Sta giocando con i miei sentimenti e..."

Poi il food blogger: “A me va benissimo ma siccome valuto la vostra amicizia volevo solo capire tutto qui”. A quel punto è intervenuto nella discussione anche Jessica Selassiè: “E’ stata la prima a dire che voleva chiarire, ci ha mandato pure Antonio a dircelo”, spiega riferendosi alla Caldonazzo, per poi fare un esempio concreto: “Da quelle che erano le mie migliori amiche mi sono sentita dire stai ‘zitta sei una ne*ra’ io per un tot di anni non le ho parlato poi ci siamo incontrate per caso e mi hanno chiesto scusa, poi abbiamo ricominciato ad uscire perchè io sono per il perdono”. Poi Barù ha commentato: “Certo ma quello chapeu, volevo solo capire perchè mi pareva proprio strano…”.

Jessica e Barù al capolinea? "Sei distaccato"/ "Hai offeso il mio essere"

BARU’ VS JESSICA E LULU’, PICCOLA DISCUSSIONE: “IO HO FATTO TUTTO QUELLO CHE VOLEVO”

E ancora Jessica: “Il finto buonismo anche io non lo sopporto ma non era per arrivare in finale o per fare la carina con Nathaly, avevamo un bel rapporto poi per una serie di piccole cose…”. Il food blogger: “Come ha detto Sophie allora state più buone con le parole…”, quindi Jessica ha concluso la discussione dicendo: “Io non mai insultato Nathaly ne katia, non si può dire nulla”.

“Erano accuse che erano state confermate – ha continuato Jessica parlando con Barù – anche se non le hanno mandate in onda, poi l’altra cosa degli zingari e la terza cosa che non abbiamo ricevuto risposta a quello che abbiamo visto, mi dispiace sia caduta su questa cosa ma il tempo non ha aiutato a chiarire su queste cose e nemmeno il luogo, poi non ho rimpianti, ho fatto tutto e detto tutto quello che volevo, non mi pento di nulla, penso di esserne uscita bene da questo programma”.

Lulù vs Baru: “Jessica? Uscirà e ci sarà un buon ad aspettarlo”/ Princess 'Vendetta'

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gfvipvideo (@mondodelreality)





© RIPRODUZIONE RISERVATA