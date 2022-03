Barù vuole Jessica fuori dalla finale! È guerra/ Svela le sue alleanze e…

Barù durante la serata di sabato a confessato a Giucas Casella e Davide Silvestri la sua tattica se durante la prossima puntata ci dovesse nuovamente essere la catena di salvataggi tra i concorrenti, e rivolgendosi all’illusionista ha detto: “Se parte vicino a noi io salvo Davide, te e Sole. Questa è la mia alleanza fino alla fine”.

Il concorrente ha ammesso di non voler salvare Jessica Selassié da un ipotetico televoto flash perché preferisce salvare i concorrenti con cui fin da subito nel suo ingresso in casa ha stretto un forte rapporto: “Non me ne frega un caz*o di nessun altro, neanche di Jessica. Con voi c’è l’alleanza dall’inizio. Si Jessica mi sta simpatica, ma salvo voi”.

Barù svela la sua alleanza all’interno della casa

Barù confessandosi con gli altri concorrenti ha espresso la sua disapprovazione nei confronti del comportamento di Jessica Selassié delle ultime puntate a partire dalla nomination nei confronti di Giucas Casella fino al salvataggio di Miriana per la nomination flash a discapito di Sophie Codegoni: “Perché deve nominare te, ti chiama nonno. Quello non mi è piaciuto e anche la cosa con Sophie” ammettendo: “L’ho detto anche a lei, se Sophie è la tua migliore amica non capisco perché non l’hai salvata”.

Anche Davide Silvestri, che ultimamente ha un brutto rapporto con entrambe le sorelle Selassié, ha sbottato dicendo: “Prima cercano di farti stare tranquillo così chiunque non le nomina e poi loro lo fanno. Questa è la loro tattica”.

