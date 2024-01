Barzagli, la verità sulla lite Bonucci-Dybala in finale Champions/ “Fantastorie, ma dovevo aiutare Leonardo”

Si è detto tanto sull’intervallo della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid del 2017. Tra le tante versioni c’è quella della presunta lite tra Leonardo Bonucci e Paulo Dybala nello spogliatoio bianconero (oltre a quella tra il difensore e Allegri). In molti, infatti, si sono interrogati su cosa sia accaduto dopo il primo tempo e cosa abbia condizionato in modo negativo lo spirito della squadra di Massimiliano Allegri nella ripresa, visto che fu dominata dagli spagnoli che vinsero 4 a 1. La verità arriva ora dalle parole di Andrea Barzagli ai microfoni di Radio Serie A: «È falso». Niente lite, dunque.

Diretta/ Juventus Frosinone (risultato finale 4-0): bianconeri in semifinale! (11 gennaio 2024)

Non solo: l’ex difensore della Juventus ha un rimpianto: «Se tornassi indietro una cosa la farei. L’ho lasciata correre… Mi ricordo che Bonucci mi disse: “Mi stanno buttando sui giornali, dicono che ho litigato con Dybala”. L’avevo letto anch’io ed era molto arrabbiato». Barzagli ha rivelato anche cosa disse a Bonucci: «Guarda Leo, sappiamo tutti che questa è una falsità. O facciamo scrivere qualcosa dalla società o lasciamo andare e non se ne parlerà più». L’ex calciatore, ora commentatore di Dazn, avrebbe voluto comportarsi diversamente. «Lo dovevo aiutare, perché aveva ragione. Avevano messo il suo nome, ma avevano scritto una cavolata incredibile, anche perché il nostro gruppo non avrebbe mai fatto una cosa del genere».

Probabili formazioni Juventus Frosinone/ Quote: qualche nodo da sciogliere (Coppa Italia, 11 gennaio 2024)

ANDREA BARZAGLI, DALLA PRESUNTA LITE BONUCCI-DYBALA ALLA CORSA SCUDETTO

Un altro motivo per il quale non sarebbe mai scoppiata una lite nello spogliatoio della Juventus, secondo Andrea Barzagli, è proprio il valore della partita. «E soprattutto ti stai giocando una finale di Champions League». A distanza di anni, dunque, l’ex difensore bianconero ha voluto dire la sua e chiudere il caso: «A di là di altre cose che hanno scritto, che erano fantastorie, ma non avremmo mai fatto una cosa del genere. Abbiamo fatto quei 15′ di intervallo come sempre, convinti di tutto, poi le cose sono andate male». Nell’intervista ha parlato anche della corsa scudetto, premettendo che Inter e Juventus sono due squadre diverse e che di solito la miglior difesa vince il campionato.

Probabili formazioni Juventus Frosinone/ Diretta tv: Milik con Kenan Yildiz (Coppa Italia, 10 gennaio 2024)

«La Juventus fa di questo la sua forza e riesce a vincere con i suoi giocatori, l’Inter è una squadra completa, ha grande attacco e centrocampo. Vince con più gol di scarto, ma è talmente forte che subisce poco». Per Barzagli sulla carta l’Inter è più forte della Juventus: «Se vincerà il campionato, avrà meritato e dimostrato di essere la squadra più forte e anche più brava. Vedremo come finirà».











© RIPRODUZIONE RISERVATA