Barzagli lascia la Juventus/ Decisione improvvisa: era collaboratore di Sarri

A sorpresa, Andrea Barzagli lascia la Juventus: viene scritta la parola fine ad una storia durata oltre 9 anni ma non c’è alcun retroscena. Come si legge su La Stampa, se un responsabile deve essere individuato si può dire che sia il Coronavirus: Barzagli nel corso del lockdown, che ha fermato il campionato di Serie A, ha raggiunto la famiglia in Umbria e qui possiamo dire, anzi lo ha detto il diretto interessato, che il difensore fiorentino si è reso conto di quanto l’atmosfera e l’abbraccio dei suoi cari gli mancasse. Dopo tutto, la carriera di Barzagli è ultra ventennale: i due mesi e mezzo di stop gli hanno fatto capire come in questo momento desiderasse altro, e che i suoi giorni nel mondo del calcio fossero finiti. Lo ha scritto anche lui su Instagram: l’ha definita “una scelta di vita e di cuore, non per questo non sofferta”, e dopo i ringraziamenti di rito ha chiuso ovviamente con il motto “Fino alla fine forza Juventus”.

BARZAGLI LASCIA LA JUVENTUS: UNA DECISIONE IMPROVVISA

Dicevamo che Barzagli lascia la Juventus dopo 9 anni e mezzo: ci era arrivato nel gennaio 2011, acquisto per 300 mila euro dal Wolfsburg, dove era andato a giocare dopo il Palermo che lo aveva lanciato in nazionale e sul tetto del mondo. Era, doveva essere e sembrava, un acquisto di quelli considerati “tappabuchi”: Barzagli aveva già quasi 30 anni e certo i bianconeri non pensavano di costruire su di lui, non avendo in rosa un Leonardo Bonucci appena arrivato – e pagato tanto – e Giorgio Chiellini. A fargli spazio era stato Nicola Legrottaglie, finito al Milan: un veterano per un veterano dunque, una sorta di scambio tra rincalzi anche perché, nei due anni post-Mondiale, Barzagli si era un po’ perso per strada con la sensazione che al Wolfsburg si fosse allontanato dal calcio che contava.

La storia ci avrebbe detto altro, ben altro: nel maggio 2019, quando ha abbracciato in lacrime Massimiliano Allegri, uscendo per l’ultima volta dal rettangolo verde dell’Allianz Stadium, Barzagli aveva messo insieme 281 partite con la Juventus. Solo lui e Chiellini hanno vinto tutti gli otto scudetti della serie; il toscano ci ha aggiunto 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane e due finali di Champions League, purtroppo entrambe perse. Insieme a Bonucci e Chiellini, davanti al fidato Gigi Buffon ha formato quella che è diventata la BBC: la linea di ferro creata da Antonio Conte, principale segreto dei grandi successi bianconeri e che è stata trapiantata anche in nazionale. Un reparto che è durato quasi dieci anni, che è stato tra i più forti al mondo e che ha fatto scuola; Barzagli dei tre era forse il meno reclamizzato, ma presumibilmente anche il più forte come difensore puro. Terminata la carriera da calciatore aveva accettato un ruolo di collaboratore di Maurizio Sarri: da oggi, ha definitivamente smesso con il calcio. Oppure no?



