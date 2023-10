Bas Dost, malore in campo: rianimato/ Come sta: portato in ospedale, “è cosciente”

Momenti di paura in Olanda per il malore accusato da Bas Dost durante la partita tra AZ e Nec Nijmegen. L’attaccante della squadra ospite è crollato a terra all’improvviso al 90′. Il calciatore si è tenuto la testa ed è crollato in campo tremando. L’azione è proseguita per pochi secondi, poi tutti in campo si sono resi conto della gravità dell’accaduto. La partita è stata sospesa e sono arrivati i soccorsi in campo. Proprio Bas Dost era stato il protagonista del match, con il gol dell’1 a 0 e l’assist per il raddoppio. La partita, interrotta dopo il malore, è stata interrotta definitivamente sull’1 a 2.

Proprio come successo con la Danimarca in occasione del malore di Eriksen, i giocatori si sono stretti creando una sorta di barriera umana così da garantire privacy al collega, alcuni turbati e commossi dall’accaduto. I tifosi hanno poi salutato l’uscita dal campo in barella dell’attaccante con un’ovazione. Il giocatore dal canto suo ha alzato un braccio e il pollice per rassicurare tutti e confermare che si era ripreso.

COME STA BAS DOST: GLI AGGIORNAMENTI

«Bas Dost è cosciente, è stato portato in ospedale», ha confermato il sito internet del NEC. Ma anche all’interno dell’Afas Stadium è stato diffuso un messaggio per informare tutti i presenti che il peggio era passato: «Siamo stati informati che Bas Dost è cosciente. È la migliore notizia che possiamo ricevere in questo pomeriggio». Stando a quanto ricostruito dal De Telegraaf, la famiglia dell’attaccante è stat invitata nello spogliatoio prima del suo trasferimento in ospedale.

In Olanda scrivono anche che sul campo di gioco è stato anche portato un defibrillatore ma non è ancora certo che sia stato necessario il suo utilizzo. La partita, comunque, è finita lì, al 90esimo minuto, quando mancavano solo i minuti di recupero da disputare. Ma la decisione dell’arbitro ha messo tutti d’accordo nell’attesa e soprattutto nella speranza che arrivassero notizie rassicuranti sulle condizioni di salute di Bas Dost.

Bas Dost: “Het gaat goed met me. De hulp die ik op het veld heb gekregen was fantastisch. Ik ben nu in het ziekenhuis en ik voel me goed. Bedankt voor alle support!” 😘 pic.twitter.com/0WY5sAnQ87 — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) October 29, 2023

A família Sporting CP está contigo 🙏 As melhoras, Bas 💚 pic.twitter.com/ftVasPgmrc — Sporting CP (@SportingCP) October 29, 2023













