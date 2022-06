Basciano e Codegoni, spavento in hotel “Scattato l’allarme per un’emergenza”/ “Tutti sulle scale, poi…”

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, disavventura in hotel: ecco cos’è accaduto

Disavventura tragicomica quella vissuta da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni nelle ultime ore e raccontata dall’ex gieffina su Instagram. In una serie di stories, Sophie ha raccontato di aver vissuto momenti di paura mentre si trovava in hotel quando è scattato l’allarme in tutta la struttura. “Praticamente noi stavamo dormendo belli, tranquilli e sereni ad un certo punto sentiamo… l’allarme.” ha esordito la Codegoni, spiegando che al ripetuto suono è seguito l’avviso “Dovete sgomberare le camere c’è un problema dovete sgomberare le camere.”

L’allarme è andato avanti per alcuni minuti, anche se Sophie ha ammesso di non avere avuto paura come invece l’ha avuta Basciano: “Si specchiava! Allarme emergenza dovete evacuare subito l’edificio. Lei continuava a specchiarsi!” ha infatti tuonato l’ex gieffino durante il racconto.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni spaventati in hotel ma era un falso allarme!

“Ho capito ma io mi ero appena svegliata, il tempo di vestirmi, di fare, c’era l’emergenza e ho detto: “Cinque minuti mi aspetteranno”, ha continuato allora Sophie Codegoni, arrivando poi al punto della vicenda. Il finale del racconto, infatti, è quasi comico: “Usciamo, ci incontriamo tutti sulle scale un po’ spaventati. Alla fine, la tipa dell’hotel aveva sbagliato, aveva fatto partire l’allarme”. Tra le risate, Sophie ha concluso il suo racconto, prendendo anche un po’ in giro Alessandro per lo spavento presosi al momento dell’allarme: “dovevo immortalare la faccia di Basciano quando è partito l’allarme!”

