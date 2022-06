Basciano e Sophie scortati da un bodyguard/ Video scatena il web, lei spiega perché

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni scortati da una guardia del corpo: il web si scatena

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono finiti nel mirino del web. Nelle ultime ore circola, virale, un video che li immortala insieme a Napoli, diretti ad un evento. Un video che non sarebbe nulla di particolare se non fosse per la presenza al loro fianco di una guardia del corpo. L’uomo, infatti, li scorta in strada e fa spazio affinché possano attraversare indisturbati e lontani dai più curiosi. Immagini che hanno scatenato il web, tra ironia e critiche.

Il video si è diffuso a macchia d’olio sui social e ha scatenato un fiume di commenti sulla scena che vede protagonisti Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. C’è chi li ha definiti “ridicoli”, chi si è chiesto “Ma chi si credono di essere?”; chi ancora l’ha accusati di essersi montati la testa. C’è però chi ha fatto notare che “Le guardie del corpo erano lì per l’evento.. non per loro”.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni e il bodyguard: l’ex gieffina spiega perché

Proprio questa tesi è stata poi confermata da Sophie Codegoni. Accortasi del vociferare del web, l’ex gieffina ha chiarito l’accaduto, commentando proprio il video in questione. “D’accordo con voi, però prima di giudicare bisogna sapere.” ha esordito la Codegoni.

Così è andata nello specifico della questione: “Noi non andiamo in giro con guardie del corpo, sarebbe alquanto ridicolo farlo anche perché amiamo stare a contatto con le persone che ci vogliono bene ed è sempre piacevole fare una chiacchiera e scambiarsi un abbraccio. Quando si ha un evento viene fornito dall’organizzatore un accompagnamento alla location e questo è il caso”, ha concluso.

i basciagon1 scortati da una guardia del corpo semplicemente la cosa più cringe e surreale che vedrete oggi MI SENTO MALE pic.twitter.com/R4CH4hSHn7 — Alice 🎈 (@dobrevsunicorns) May 31, 2022













