Basciano elogia Jessica Selassié “La ragazza più completa”/ “Non ce n’è come lei”

Confidenze tra Alessandro Basciano e Antonio Medugno nella Casa del Grande Fratello Vip. Il 21enne, arrivato da poco, sembra sempre più interessato a Jessica Selassiè e lo fa presente all’amico. Basciano, d’altronde, ben comprende i motivi per cui Jessica piace ad Antonio, tanto da ammettere di aver trovato in lei una bravissima ragazza piena di qualità e unica nel suo genere.

“Qua dentro, e l’ho sempre detto, è la ragazza più completa e predisposta per una relazione bella, – ha infatti esordito Alessandro all’amico – perché ha dei principi, ti capisce, ti comprende e ha una maturità tale che è disposta a scendere a compromessi. Se tu, ad esempio, hai un carattere chiuso o magari molto impulsivo, lei lo capisce a differenza di persone con cui invece ti ci devi scontrare per trovare un equilibrio. Lei invece è già predisposta ad amare, lei ha voglia di amare”.

Alessandro Basciano su Jessica Selassiè: “Ragazza d’oro, non ce n’è come lei”

Alessandro Basciano paragona la predisposizione di Jessica a ciò invece che lui ha vissuto con Sophie Codegoni: “Il rapporto tra me e Sophie è ricco di scontri perché lei ha il suo passato in cui è rimasta delusa e non si fida, io lo sai, e quindi è sempre un cercare di fidarsi dell’altro… Invece con Jessica no, lei è una strada spianata, è una porta aperta però devi entrarci bene.” Dà quindi un consiglio a Medugno: “Per questo, fossi in te, metterei prima sempre me stesso e il percorso, farsi conoscere, poi magari può nascere un’amicizia e poi il resto viene in automatico.” Le ultime parole di Alessandro servono a sottolineare il bel rapporto che si è creato tra loro: “Cercarla viene in automatico, lei c’è sempre, è di compagnia. È una ragazza d’oro, non ce n’è come lei.”

