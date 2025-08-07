Bufera sull'ex gieffina che, sui social, si lascia andare ad un commento su Alessandro Basciano che non ha indossato il braccialetto elettronico.

Il caso Basciano continua a far rumore dopo alcuni video pubblicati sui social da Elisa De Panicis, ex concorrente del Grande Fratello, attualmente a Ibiza dove si trova anche Alessandro Basciano. Quest’ultimo, nella giornata di ieri 6 agosto 2025, avrebbe dovuto presentarsi al commissariato di Milano per indossare il braccialetto elettronico dopo la denuncia di stalking da parte dell’ex compagna Sophie Codegoni ed ora rischia gli arresti domiciliari.

Nonostante il caso delicato affidato alle autorità giudiziarie, Elisa De Panicis ha commentato la vicenda condividendo alcuni video che sono diventati immediatamente virali scatenando una vera bufera. Nei filmati, la De Panicis si lascia andare ad alcune battute sul caso Basciano scatenando una pioggia di critiche da parte degli utenti sui social.

Le battute di Elisa De Panicis sul caso Basciano: è bufera sui social

“Il galeotto più bono di Ibiza. Ti vedo molto bene“. Sono queste le parole utilizzate da Elisa D§e Panicis in un primo video pubblicato sul suo profilo Instagram in cui riprende un sorridente Alessandro Basciano. La De Panicis, poi, ha pubblicato un successivo filmato in cui spiega di aver voluto ironizzare sulla situazione scatenando ulteriormente il popolo del web.

“L’unica che può mettere le manette a Ale sono io. Ora mi uccide…” – ha detto ancora l’ex gieffina che ha poi aggiunto – “Ma io la faccio ironica la cosa. Però…”. Parole che non sono affatto servite a placare le acque scatenando ulteriormente le critiche nei suoi confronti.

persone che hanno riso dopo la battuta di questa deficiente? Nessuna o forse solo lo zulù che si trova davanti

pic.twitter.com/DsC9Q3azdL — Erika✨ (@misspadrepia) August 6, 2025