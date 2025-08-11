Basciano manca l’appuntamento decisivo per il braccialetto elettronico: la reazione glaciale di Sophie Codegoni.

Alessandro Basciano aveva un appuntamento in commissariato per mettere il braccialetto elettronico dopo le accuse di stalking da parte dell’ex fidanzata Sophie Codegoni, con la quale ha avuto anche una figlia di nome Celine Blue. Ma lui, ha ben pensato di volare all’estero e di non presentarsi al fine di attivare il dispositivo. Il ragazzo ha spiegato tramite il suo avvocato di essersi trasferito alle Canarie definitivamente.

Chiaramente, questa fuga non è passata inosservata al tribunale e il fatto che non si sia presentato all’appuntamento ha subito fatto scattare un aggravamento immediato. Infatti, il 30 aprile 2025 (dopo l’arresto di novembre) la Cassazione aveva disposto per lui il braccialetto elettronico con il divieto di avvicinamento all’ex compagna. Alessandro Basciano è sparito dai radar e dopo alcune foto di una vacanza ad Ibiza ha iniziato uno strano silenzio social. Intanto, Sophie Codegoni si trova in vacanza con la figlia ma non ha ancora parlato di quanto successo e continua a prendersi cura di Celine Blue condividendo i progressi della bimba a nuoto.

Basciano rifiuta il braccialetto elettronico? Ecco dove si trova oggi

Sophie Codegoni è al momento a Porto Cervo in Costa Smeralda, mentre si hanno poche notizie di Alessandro Basciano, anche se il 6 agosto aveva un’esibizione come DJ in quel di Ibiza. Quel che è certo, è che il ragazzo continua a fuggire dalle accuse di stalking, ha sempre negato tutto fino al punto di evitare le misure cautelari che gli sono state imposte con i 500 metri obbligatori di distanza dall’ex fidanzata. Al momento della sentenza Basciano aveva parlato su Instagram ai fan: “Avrò modo di dire la mia versione al momento debito e nelle opportune sedi. Anticipo soltanto che sono confortato dalla presenza di Giudici competenti, come quello della sezione famiglia di Milano, che sta seguendo la vicenda su mia figlia, che mi ha riconosciuto tutti i diritti di padre nonostante le manipolazioni mediatiche indirizzate ad infamarmi”.