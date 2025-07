Alessandro Basciano torna a parlare di Sophie Codegoni e non le risparmia attacchi durissimi: ecco le sue parole.

Alessandro Basciano torna a tuonare contro Sophie Codegoni, Nelle scorse ore si è lasciato andare ad un amaro sfogo nei confronti dell’ex compagna ribadendo la propria innocenza e accusando Sophie di non agevolare il rapporto padre-figlia. Dopo gli ultimi sviluppi della vicenda giudiziaria, Basciano sbotta e usa parole dure in merito: “Sono rimasto in silenzio, ho incassato colpi, maldicenze, cattiverie di ogni tipo”.

“Il paradosso è che io debba pagare una condanna mediatica quando, al contrario, nelle aule di tribunale o sono uscito vincitore o non ci sono proprio entrato, anche perché di tutto questo mi è stata contestata solo una scompostezza verbale (parolacce)… No minacce no violenza fisica no violenza di nessun genere!!!!!”, continua che, poi, si sofferma soprattutto sul suo ruolo di padre.

Le parole di Alessandro Basciano: sfogo contro Sophie Codegoni

“Nel procedimento davanti al giudice di famiglia ho un provvedimento che mi autorizza a vedere mia figlia 3 volte a settimana. In aula penale non ci sono ancora entrato perché sono semplicemente ‘indagato’, senza un rinvio a giudizio, nessuna udienza, nessun processo”. Continua così lo sfogo di Basciano nei confronti di Sophie Codegoni che, recentemente ha deciso di togliere il filler dalle labbra.

“Eppure, i ‘benpensanti’ e certa stampa, oltre ovviamente ai leoni da tastiera, hanno pronunciato la sentenza di condanna. Follia. Altra follia, una ‘madre’ che anziché favorire il rapporto padre/figlia, lo ostacola richiedendo l’affidamento esclusivo assoluto che (naturalmente le è stato rigettato)” – dice ancora e poi conclude così – “Questa piccola ha anche un papà che la ama, ricordiamocelo… quando hai la coscienza pulita puoi andare a testa alta davanti a tutto e tutti… Semplicemente VERGOGNA per chi ha strumentalizzato tutto questo per chi lo difende. In fede ALE BASCIANO.”

