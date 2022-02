Basciano Vs Medugno, scontro al GF Vip “Mi hai mancato di rispetto”/ “Fai la vittima”

Due giorni dopo l’accesa lite avvenuta in diretta al Grande Fratello Vip arriva il confronto tra Alessandro Basciano e Antonio Medugno. È quest’ultimo a cercare una riappacificazione con l’amico che, però, è ancora abbastanza ostile. Basciano, infatti, inizia il suo discorso in modo deciso: “Tu mi hai mancato di rispetto perché hai vissuto meno e hai parlato di più. – dice a Medugno – Quindi per coerenza io mi sono detto ‘Non ci vado neanche a parlare’, perché non ti voglio sentire, mi hai mancato di rispetto e in questi due giorni non sei venuto da me per chiarire.” Così lo invita a pensare meno a lui: “Fatti conoscere per i tuoi problemi, per le tue fragilità e per il tuo essere. Non usare il vittimismo! Il tuo piangere l’ho visto come un voler fare la vittima”.

Antonio Medugno e Alessandro Basciano, tregua al Grande Fratello Vip

Antonio Medugno però nega che i suoi sfoghi siano stati quelli di una vittima, anzi spiega perché è arrivato a criticare la coppia Alessandro-Sophie. Basciano riesce a comprendere le sue perplessità e replica: “È giusta la percezione tua, perché nelle clip vedi che noi litighiamo. Noi ci diciamo le cose sotto le coperte ma, giustamente, quelle non si sentono né per voi né per il pubblico.” In questo, dunque, arriva a dare ragione all’amico con cui sembra ritrovare un minimo di riappacificazione. Va ricordato che, poche ore prima, di lui ha detto: “Non gli parlo, è una persona incoerente che non avrà nulla a che fare con la mia vita. […] Io non faccio la vittima come lui!”

