Basic instinct/ Su Rete 4 il film con Sharon Stone (oggi, 5 luglio 2019)

Basic instinct andrà in onda su Rete 4 nella prima serata di venerdì 5 luglio, alle ore 21.25. Si tratta di un film drammatico del 1992 diretto da Paul Verhoeven ed interpretato da Sharon Stone, Michael Douglas, Jeanne Tripplehorn e Leilani Sarelle. Verhoeven e la Stone avevano già collaborato, due anni prima, sul set di Atto di Forza. Le musiche del film sono state scritte da Jerry Goldsmith e hanno fruttato alla pellicola una nomination agli Oscar per la migliore colonna sonora. Basic instinct suscitò tantissime polemiche per via di una famosa scena in cui una splendida Sharon Stone accavallava le gambe durante un interrogatorio con una gonna senza gli slip sotto. All’epoca dell’uscita nelle sale la scena creò grandi polemiche, con molti che non conoscevano la carriera del regista olandese, precedentemente impegnato anche nel cinema erotico d’autore.

Basic instinct, la trama del film

Andiamo a leggere la trama di Basic instinct. Una ex star del rock viene trovata morta. L’autopsia chiarisce che è stata uccisa con un punteruolo da ghiaccio durante un rapporto sessuale. L’indagine viene affidata a Nick Curran (Michael Douglas). i sospetti si orientano rapidamente verso Catherine Tramell (Sharon Stone), scrittrice di libri gialli e psicologa presente sul luogo del delitto. Quando Nick arriva a casa di Catherine per interrogarla però trova la sua amante. La donna è infatti bisessuale. Nick e il suo collega Gus Moran (George Dzundza) rintracciano Catherine, che accetta di essere interrogata alla centrale di polizia. La sera stessa Nick incontra Beth Garner (Jeanne Tripplehorn), psicologa e sua ex. La donna accetta le avance dell’uomo ma, quando decide di tirarsi indietro, lui non si ferma ed arriva a stuprarla. Dopo il rapporto sessuale Gus racconta a Nick di avere conosciuto Catherine, con cui aveva frequentato dei corsi. Catherine aveva anche scritto un romanzo giallo in cui l’omicidio avveniva con un modus operandi simile a quello su cui sta indagando, rafforzando i sospetti del detective. Indagando, Nick scopre numerosi oscuri segreti nel passato di Catherine. Quando la affronta però la donna gli confessa di conoscere a sua volta il passato del detective, che ha rischiato di essere radiato dalla polizia per l’omicidio di due drogati. Fra i due nasce un’ambigua attrazione che sfocia in una torbida relazione. Su Mick si addensano nubi ancora più minacciose quando un altro agente con cui aveva avuto un violento litigio viene trovato morto.

