Basima, la mamma di Rasha Younes, ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 2025 per incontrare non solo la gieffina ma anche Omer Elomari. A lui ha portato un dono, dei datteri, e a lui esprime tutta la sua stima. “A me piaci come persona, ti ammiro tanto e ti rispetto tanto per come ti comporti con Rasha. – ha ammesso la mamma di Rasha al concorrente – Tu hai tanti valori. Non so se crescerà il sentimento tra voi, io sarò contenta. Un uomo come te non si trova”, ha aggiunto la donna.

La stima per Omer è totale da parte della mamma di Rasha, che approva dunque una possibile relazione tra il ragazzo e sua figlia. Quando Rasha viene a sapere dell’incontro dei due è basita e non crede che la cosa sia realmente accaduta, ma l’arrivo della madre nella Casa la fa ricredere e la lascia in lacrime.

Basima ha parole di grande amore e stima anche per la figlia, che cerca di tranquillizzare: “Ti vedo tutti i giorni, h24, ho sentito il cuore sempre. – ha esordito la donna, aggiungendo poi ulteriori complimenti – Sono orgogliosa di te, tanto, quello che fai… stai andando molto bene, sei molto amata. Ti ammiro tanto e ti stimo, è una sorpresa anche per me… Io sono felice, tu lascia andare, stai bene. Fai quello che pensi, sentiti libera di vivere le tue emozioni.” Un abbraccio corona il momento madre-figlia, poi Basima saluta anche Omer che Simona Ventura ha già ribattezzato “suo genero”.