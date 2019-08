Basket, team Usa ha perso dopo 13 anni: Australia show/ Video: ko dopo 78 vittorie

Team Usa di basket sconfitto dopo 78 successi consecutivi: la selezione di Greg Popovich ha perso dopo 13 anni di vittorie. Australia Usa è terminata 98-94: un test amichevole disputato sul parquet di Melbourne in vista del mondiale in Cina al via tra 10 giorni. Un campanello d’allarme per il “Dream team”? Privo di molte star, che non prenderanno parte all’atteso evento in Oriente, il quintetto a stelle e strisce ha dovuto fare i conti con un super Patty Mills: la guardia dei San Antonio Spurs ha messo a segno 30 punti, di cui 10 nell’ultimo quarto. Ma anche gli altri tre giocatori che militano in NBA hanno fatto la differenza per i Boomers: Andrew Bogut ha raccolto 16 punti, Joe Ingles 15 e Aron Baynes 13. E le statistiche spiegano plasticamente la chiave del successo dell’Australia: 22 assist su 35 canestri segnati e 28/43 tiri da due punti, ben oltre il 60%.

TEAM USA BASKET KO DOPO 13 ANNI: SUPER AUSTRALIA

Il mondiale in Cina inizierà tra 10 giorni con protagonista anche l’Italia di Sacchetti e non è un mistero che il team Usa sia il favorito sulla carta. Questa sconfitta non mina le ambizioni del gruppo di Popovich, trascinato dal solito Kemba Walker: «E’ un gruppo nuovo che si sta conoscendo e che sta apprendendo un sistema, non è sorprendente incappare in una sconfitta. L’Australia ci ha dato un’ottima lezione». Quella del Marvel Stadium di Melbourne è la prima vittoria nella storia dell’Australia contro gli Usa, che aveva vinto le precedenti 30 partite. E per risalire all’ultimo ko ‘ufficiale’ degli States, come dicevamo, dobbiamo tornare ai Mondiali del 2006, mentre parlando di test amichevoli bisogna tornare al 2004: fu l’Italia di Gianluca Basile e Giacomo Galanda a piegare i professionisti NBA nella sfida disputata a Colonia.





