Tra le tanta anticipazioni giunte fino ad ora sulla diretta di questa sera del programma ‘Le Iene Show‘ una in particolare potrebbe avere delle importanti ripercussioni nel mondo del basket italiano di Serie A e – in particolare – su quello delle scommesse piazzate dai tifosi con una testimonianza che ha raccontato dell’esistenza di un consolidato sistema di truffe organizzato per agevolare le scommesse di alcuni falsificando i dati reali delle partite: un’inchiesta – appunto – che potrebbe avere importanti ripercussioni sul mondo del basket, soprattutto perché sembra essere solamente il primo tassello di un sistema che potrebbe essere ben più diffuso di quanto si possa immaginare.

Prima di arrivare alle anticipazioni sul servizio sulla truffa nelle scommesse del basket di Serie A, vale la pena ricordare al volo che i curiosi potranno seguirlo in diretta a partire dalle ore 21:20 collegandosi su Italia 1 ed attendendo che vada in onda; così come al contempo chiunque non avesse modo di utilizzare un televisore potrà anche sfruttare lo streaming sul portale Mediaset Infinity che permetterà – sempre dopo la messa in onda – di recuperare anche il solo servizio sulle truffe sportive senza dover guardare l’intera diretta.

Le scommesse truffa nella Serie A del basket italiano: il servizio a Le Iene Show questa sera

Venendo alle anticipazioni, a scoprire ed indagare la truffa nel mondo delle scommesse cestistiche di Serie A è stato l’inviato in giacca e cravatta Stefano Corti che attraverso una serie di anonime testimonianze ha notato che in quasi tutte le partite in casa della squadra Scafati Basket i dati su alcuni dei giocatori non corrispondevano alla realtà: in particolare si tratterebbe di semplici assist o rimbalzi che in realtà non esisterebbero, senza alcun problema dal punto di vista dei risultati (ben più complessi da manipolare passando inosservati).

Quella che potrebbe sembrare una semplice svista, secondo le fonti sentite dall’inviato del programma Le Iene sarebbe una vera e propria macchina volontariamente messa in piedi al fine di agevolare alcuni scommettitori: tra questi ci sarebbe anche l’addetto stampa della squadra e nonostante il presidente della Scafati Basket Alessandro Rossano ha preso le distanze dall’accaduto licenziando i presunti responsabili del giro di false scommesse; la trasmissione di Italia 1 ha scoperto che la Scafati non sarebbe l’unica squadra coinvolta.