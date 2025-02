A poche ore dal Giorno del Ricordo, in programma lunedì, Basovizza si sveglia con lo choc per l’attacco vandalico alla foiba. Nelle prime ore del mattino sono comparse tre scritte in slavo con vernice rossa: da “Trieste è nostra” a “Trieste è un pozzo” e “Morte al fascismo, libertà al popolo“, concetti cari ai partigiani jugoslavi che nella Seconda guerra mondiale combatterono nazisti e fascisti. Il sindaco Roberto Dipiazza è subito intervenuto provvedendo ad avviare la procedura per la rimozione delle scritte. Peraltro, in mattinata era in programma un evento alla foiba di Basovizza, in vista della cerimonia di lunedì. Sulla vicenda sta già indagando la Digos di Firenze, nel frattempo gli esponenti politici italiani hanno condannato quanto accaduto.

Ad esempio, la premier Giorgia Meloni ha parlato di un luogo sacro oltraggiato, anziché essere onorato con silenzio e preghiere, considerando quanto accaduto tanti anni fa e tutto ciò che quel luogo rappresenta, non solo per le vittime. Non sono mancate altre prese di posizione dalle istituzioni: da quella del presidente della Camera Lorenzo Fontana a quella del presidente del Senato Ignazio La Russa, ma è intervenuta anche Paola Frassinetti, sottosegretaria all’Istruzione che lunedì parteciperà alla cerimonia per il Giorno del Ricordo.

BASOVIZZA VANDALIZZATA A 48 ORE DAL GIORNO DEL RICORDO

La condanna politica sulla foiba di Basovizza vandalizzata, comunque, è stata bipartisan, mentre proseguono le indagini per individuare gli autori di questo gesto e non lasciarlo impunito. Ad esempio, si stanno esaminando i video delle telecamere di sorveglianza. Nel frattempo, sul posto è arrivato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che ha condannato il gesto.

A scoprire per primi le scritte all’entrata del monumento nazionale alla foiba sono stati gli addetti che dovevano occuparsi del montaggio dei palchi per la cerimonia di lunedì. Dopo aver fatto la scoperta scioccante, si è attivata la “macchina” investigativa: è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, mentre sul posto si è presentato anche il sindaco di Trieste, che ha aiutato a coprire le scritte. Peraltro, sul posto c’erano alcuni studenti di Catania con i rappresentanti della Lega Nazionale e dell’assessore regionale all’ambiente Fabio Scoccimarro per accompagnare la sottosegretaria all’Istruzione. Inizialmente i tecnici del Comune di Trieste hanno provato a cancellare le scritte usando una idropulitrice, poi hanno ripiegato su una vernice grigia.

