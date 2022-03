Bassa statura nei bambini: cure e cause/ Problemi tiroide, scarso ormone crescita e…

Maria Carolina Salerno, professoressa di Endocrinologia pediatrica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, è intervenuta ai microfoni di “Tg2 Medicina 33” in occasione della puntata di oggi, martedì 15 marzo 2022, per parlare di un argomento di cui non si sente troppo spesso parlare in televisione: la bassa statura nei bambini. Secondo l’esperta, innanzitutto è importante “avere una misurazione accurata della statura, che va posta su quelle che sono delle tabelle di riferimento, i percentili di crescita, al cui interno il bambino è paragonato ai suoi coetanei per età e per sesso. Quando il bambino si colloca al di sotto delle curve di crescita, cominciamo a parlare di bassa statura”.

Normalmente esistono standard di crescita che vanno rispettati, anche se poi ci possono essere variazioni da bambino a bambino: “Diciamo che, in media, tra i 5 anni sino al periodo che precede la pubertà si cresce mediamente di 5 centimetri all’anno, ma occorre valutare che il bimbo segua sempre lo stesso binario di crescita. Ne consegue che la regolarità della crescita indichi buona salute”.

BASSA STATURA NEI BAMBINI, LE CAUSE: “C’ENTRA L’ALTEZZA DEI GENITORI, MA NON SEMPRE…”

Di fronte alle telecamere di “Tg2 Medicina 33”, la professoressa Salerno ha aggiunto sulla tematica della bassa statura nei bambini che “genitori bassi trasmetteranno al proprio figlio un canale di crescita verso il basso e i genitori alti faranno l’esatto contrario”.

Tuttavia, occorre ribadire come una crescita troppo lenta sia ancora più degna considerazione del mero essere bassi: “Qualunque malattia cronica può determinare una bassa statura – ha asserito l’esperta –. Un’intolleranza alimentare, una malnutrizione, un problema intestinale, un problema cardiaco, un problema endocrino (ad esempio una tiroide che lavora poco o la carenza dell’ormone della crescita). Esistono delle terapie, ma prima serve una diagnosi. Ci sono ovviamente delle indagini da fare, tese a valutare la produzione dell’ormone della crescita e a escludere le cause più comuni della bassa statura”.

