Basseti vs Schilirò: “Parli del rossetto non di vaccini”/ “Ma lei è una scienziata?”

Il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, è stato ospite ieri sera in collegamento del programma di Rete 4, Zona Bianca. Si è parlato di vaccini anti covid, e il camice bianco genovese è tornata sulla nota querelle del sottosegretario alla salute Gemmato: “Io credo che Gemmato – ha spiegato Bassetti in diretta tv – abbia smentito ciò che aveva detto la sera prima e dimostra di essere una persona intelligente perchè in qualche modo tutti possiamo sbagliare, credo che nella mattina in cui Giorgia Meloni riconosce l’importanza dei vaccini in maniera molto importante, d’altronde non riconoscere l’importanza dei vaccini vuol dire essere ciechi, sordi e muti, i benefici dei vaccini non li dico io ma li dice i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità”.

Poi Bassetti ha sottolineato: “Un conto è parlare come esponenti Fratelli d’Italia e un conto è parlare come Sottosegretario alla salute. Ricordo a tutti che dal ministero della salute dipende l’istituto superiore di sanità, il consiglio superiore di sanità, che sono organi consuntivi e tecnici del ministero, quindi io credo che gemmato da persona intelligente, per altro è un farmacista, si è vaccinato e credo abbia vaccinato gente, ha detto quello che in qualche modo non poteva non dire, che i vaccini hanno ridotto significativamente la mortalità di questa malattia e sono dati evidenti”.

BASSETTI: “IL VACCINO NON HA COPERTO AL 100%, MA NON ERA L’OBIETTIVO…”

“Poi vogliamo dire che i vaccini non hanno coperto al 100% la trasmissione dei virus – ha proseguito Bassetti – non era l’obiettivo, l’obiettivo era salvare la nostra vita e renderla diversa da come era nel 2020. Chi non vede questo ignora i risultati dei vaccini quindi è un ignorante dal punto di vista scientifico, può dirlo ma rimane per sempre un ignorante scientifico”.

Nunzia Schilirò, l’ex vicequestore no vax, era presente in studio, ed ha ribattuto le dichiarazioni di Matteo Bassetti, ma a sua volte il camice bianco ha spiegato: “Lei l’ha studiata la scienza facendo il poliziotto? Meno male che c’è una scienziata come lei, è candidata al premio Nobel? Spero che sappia leggere…”. E ancora: “Lei forse può parlare del rossetto”, ma Nunzia Schilirò ha risposto: “Non attacchi sul personale”.

