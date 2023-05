Bassetti: “A Conselice evacuazione tardiva”/ “Zanzare sono il pericolo maggiore”

Matteo Bassetti, primario di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, è stato intervistato stamane dal programma di Canale 5, Mattino Cinque News, per parlare di Conselice, e dell’emergenza sanitaria dopo l’alluvione in Emilia Romagna: “Purtroppo le vaccinazioni prevengono due malattie infettive, il tetano e l’epatite A che ha bisogno fra le due e le tre settimane per fa funzionare il vaccino, quindi la misura migliore è evitare il contatto con l’acqua”.

“L’evacuazione delle case è stata tardiva ma necessaria – ha proseguito Bassetti con riferimento sempre a Conselice – stare lontano da quella situazione è una buona cosa, restando si ha contatto in qualche modo con quelle acque che mettono insieme fogna, acque reflue e soprattutto i liquami provenienti da carcasse di animali domestici, selvatici e allevamento che sono morti durante l’alluvione, quindi attenzione, è bene che si vadano a vaccinare ma la maggioranza delle malattie infettive che può trasmettere quell’acqua non hanno un vaccino quindi l’unico modo per evitare il contagio è quello evitare il contatto con l’acqua”.

MATTEO BASSETTI: “NELLE ACQUE DI CONSELICE TANTI MICROORGANISMI”

Bassetti ha proseguito: “Si può immaginare quanti microorganismi ci siano, i batteri enterici, escherichia coli, salmonella, i micron che colpiscono gli animali. Non dimentichiamoci poi cosa diventerà quell’area per le zanzare, bisogna fare una grande attenzione, c’è il rischio che quell’area diventi un luogo perfetto per le zanzare che in quell’area già trasmettono la west nile, e rischiamo di avere zanzare che possono trasmettere altre malattie infettive come dengue o zika, bisogna fare molta attenzione con le zanzare, le amministrazioni devono usare gli insetticidi per evitare il proliferarsi delle colonie di zanzare”.

Bassetti ha poi concluso precisando: “La malaria? Molti anni fa quella era una zola malarica, al momento non è presente la zanzara che la trasmette, quindi da questo punto di vista starei tranquillo, ma comunque le altre malattie che ho menzionato non sono una passeggiata. L’utilizzo della mascherina in questo contesto non ha significato perchè non si trasmette nulla tramite la via aerea, ma si trasmette tutto per via diretta, toccando direttamente l’acqua”.











